La Lista 3 Azul, encabezada por Adrián Medina, ganó las elecciones de la Asociación Bancaria en Neuquén y continuará al frente de la seccional durante el próximo período. La votación se realizó este miércoles 25 de noviembre y tuvo como alternativa opositora a la Lista 2 Celeste, que llevaba como candidato a Alfredo Soto.

Tras conocerse el resultado, Medina confirmó que asumirá como secretario general el próximo 3 de enero. En diálogo con el programa La Primera Mañana, por AM550, destacó que la propuesta ganadora representa la continuidad de la actual conducción, aunque con una importante renovación de dirigentes.

“En este momento yo soy hasta el 2 de enero del año que viene secretario general adjunto y ahora soy el secretario general electo de la Bancaria. Asumimos el 3 de enero”, explicó.

Medina forma parte del equipo de conducción que encabeza Francisco Melo y planteó que el resultado electoral representa el respaldo de los trabajadores a ese proceso sindical.

“Nosotros somos de la agrupación actual de la conducción del sindicato, somos parte del equipo del armado de Francisco Melo. Somos la continuidad de la gestión de Pancho Melo y la queremos profundizar”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que durante la campaña buscaron transmitir la intención de continuar con los años de conducción y discusión sindical, con el objetivo de fortalecer la representación de los trabajadores bancarios.

Una renovación del 70% en la conducción

Uno de los aspectos que Medina destacó de la nueva etapa es la renovación de buena parte del secretariado. Si bien la Lista 3 representa la continuidad de la agrupación que actualmente conduce el sindicato, el dirigente adelantó que habrá cambios importantes en la conformación del equipo.

“Vamos a una renovación del 70% del secretariado en total y a la incorporación de nuevos dirigentes jóvenes menores de 33 años. Es una apuesta del sindicato a nivel nacional a dirigentes para el futuro de la Bancaria”, explicó.

Según indicó, la intención es formar nuevos cuadros sindicales y promover el recambio generacional para garantizar la continuidad del proceso de conducción.

Las elecciones se realizaron en las 53 seccionales de la Asociación Bancaria del país. De acuerdo con lo señalado por Medina, solamente en tres jurisdicciones hubo listas opositoras: La Plata, Santiago del Estero y Neuquén. En ese contexto, valoró que en la seccional neuquina se haya podido desarrollar una competencia electoral entre dos propuestas.

“Por suerte, acá en Neuquén pudimos llevar este debate de la continuidad de un modelo sindical de unidad de los trabajadores para la recuperación de derechos. Y eso es lo que terminaron eligiendo los trabajadores y las trabajadoras del sector”, afirmó.

Una lista con representación de distintas entidades bancarias

Medina también detalló cómo se conformó la Lista 3 Azul, que estuvo integrada por 56 personas y buscó representar a las distintas entidades financieras con presencia gremial en la región. El dirigente explicó que aproximadamente la mitad de los integrantes pertenecen al Banco Provincia del Neuquén, mientras que el resto representa a otras instituciones bancarias.

Ganó la Lista Azul y anticipan un fuerte recambio generacional en Neuquén.

Además, remarcó que buscaron garantizar una participación equilibrada entre varones y mujeres. “La mitad de la lista somos trabajadores varones y la mitad de la lista son trabajadoras mujeres. Quisimos dar un mensaje también del camino que queremos recorrer en el sindicato en el armado de la lista”, sostuvo.

Medina trabaja desde hace 15 años en el Banco Provincia del Neuquén y actualmente se desempeña como cajero en la sucursal Rivadavia. Su trayectoria laboral y sindical estará acompañada ahora por la responsabilidad de conducir la seccional neuquina.

La nueva conducción comenzará formalmente sus funciones el 3 de enero, aunque el proceso de transición y puesta en funciones se realizará durante los últimos días de diciembre.

Los nuevos objetivos

De cara a esta etapa, Medina planteó que uno de los principales objetivos será ampliar la participación de los afiliados en la vida cotidiana del sindicato y fortalecer el vínculo entre la conducción y los trabajadores. “Es la continuidad, es la profundización de un camino y es la apertura del sindicato a volver a llenarlo”, expresó.

Y agregó: “Lo que planteamos nosotros en la campaña es volver a llenar a la Bancaria de bancarios y bancarias que tomen el sindicato en sus manos, que sea una cuestión diaria y cotidiana”.

Finalmente, señaló que buscará recuperar el protagonismo histórico de los trabajadores bancarios y fortalecer el lugar de la seccional neuquina dentro de la organización nacional.

“Queremos volver a poner al trabajador bancario en el lugar que históricamente tuvimos y a la seccional neuquina en la Bancaria en el lugar que le corresponde por ser uno de los sindicatos más importantes de este país. Nosotros queremos reivindicar eso y queremos ir por eso. Eso es lo que se votó ayer”, concluyó.

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