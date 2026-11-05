Los bancos cerrarán sus puertas este viernes 6 de noviembre y volverán a abrirlas recién el miércoles 11. Serán cinco días de corrido en que no habrá acceso a las sucursales.

Los motivos son tres. El viernes 6 es el Día del Bancario, en que tradicionalmente no hay atención al público. El lunes 9 fue decretado feriado nacional por la visita del papa León XIV, que comienza este domingo. El Banco Central decidió que el martes 10, que oficialmente solo es feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, se extienda a los locales de todo el país.

El pontífice desarrollará actividades en Buenos Aires y Claypole el lunes 9. Se trasladará a Córdoba el martes 10 y el miércoles 11 presidirá una misa en Luján. El miércoles 11, que se decretó asueto en la provincia de Buenos Aires, los bancos volverán a trabajar normalmente.

Qué se puede hacer durante esos días

Cuando hay feriados largos, los bancos suelen armar un plan de contingencia para que los cajeros automáticos no se queden sin efectivo. Además, las entidades avisan que sus clientes pueden retirar efectivo en locales adheridos, como supermercados y farmacias. También pueden seguir usando el homebanking para pagos o transferencias.

Esto significa que los usuarios podrán hacer pagos y transferencias con tarjeta de débito, home banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil.

Según las entidades, los canales digitales van a estar activos las 24 horas para hacer transferencias, pagar servicios y otras operaciones electrónicas, como de costumbre.