Los bancos de Neuquén tendrán una semana de actividad reducida y permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos, entre feriados, una fecha especial para el sector y el fin de semana. La atención presencial se interrumpirá el viernes 6, el sábado 7, el domingo 8, el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. Las sucursales volverán a funcionar con normalidad el miércoles 11.

La medida responde a la coincidencia de tres fechas diferentes. Por un lado, el viernes 6 se celebra el Día del Trabajador Bancario, que este año coincide con el 102° aniversario de la Asociación Bancaria. A eso se suma el feriado nacional por la visita del Papa León XiV al país, del lunes 9 de noviembre, y una jornada de feriado bancario dispuesta por el Banco Central para el martes 10.

Adrián Medina, secretario adjunto de la Asociación Bancaria, explicó en una entrevista con La Primera Mañana, por AM550, que el cronograma reúne distintas disposiciones que afectan la actividad financiera en todo el país. "El 6 de noviembre, aniversario del sindicato, se considera a nivel nacional el Día del Empleado Bancario y la Empleada Bancaria", señaló.

Qué días no abrirán los bancos en Neuquén

El esquema de interrupción de la atención presencial será el siguiente:

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario.

Sábado 7 de noviembre: fin de semana, sin atención habitual.

Domingo 8 de noviembre: fin de semana, sin atención habitual.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del Papa León XIV.

Martes 10 de noviembre: feriado bancario dispuesto por el Banco Central.

De esta manera, los clientes deberán organizar sus trámites presenciales teniendo en cuenta que las sucursales retomarán la actividad el miércoles 11 de noviembre.

Qué pasará con los vencimientos, cheques y pagos

Uno de los principales interrogantes para los usuarios está relacionado con los vencimientos de servicios, facturas, cheques y otras obligaciones que coincidan con los días en los que no habrá actividad bancaria.

En ese sentido, Medina llevó tranquilidad y explicó que los compromisos que deban cumplirse durante feriados o jornadas sin actividad se trasladan al siguiente día hábil, de acuerdo con las disposiciones correspondientes. "Siempre que cae un fin de semana, un día feriado o hay una causa de fuerza mayor, el pago se pasa para el día hábil próximo", indicó.

Esto alcanza a vencimientos de facturas, cheques, plazos fijos y otras operaciones que no tengan acreditación inmediata. Además, durante el martes 10 no funcionará el sistema de clearing, por lo que no podrán realizarse operaciones con cheques ni determinadas compensaciones bancarias. Las operaciones afectadas deberán procesarse una vez restablecida la actividad.

Qué servicios seguirán disponibles

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los canales electrónicos continuarán funcionando. Los usuarios podrán realizar transferencias, consultas de saldos, pagos y otras operaciones a través del home banking y las aplicaciones de las entidades financieras, según los servicios disponibles en cada banco.

También está previsto que las entidades adopten medidas para garantizar la disponibilidad de efectivo en los cajeros automáticos durante los días sin atención presencial.

"Es una práctica habitual y ha sido avisado con muchísima anterioridad como para que se puedan prever todas las medidas necesarias para abastecer a todos los cajeros automáticos", sostuvo Medina.

Por eso, desde el sector recomendaron tener en cuenta el cronograma y anticipar aquellos trámites que requieran concurrir personalmente a una sucursal.

El bono por el Día del Bancario

La celebración del Día del Trabajador Bancario también estará acompañada por el pago de un bono especial para los empleados del sector financiero. Según detalló Medina, el monto inicial del beneficio será de aproximadamente $2.275.000, es decir, cerca de $2,3 millones. Se trata de un reconocimiento conseguido por el gremio en 2011 y que se mantiene como parte de los beneficios acordados para los trabajadores.

Por otra parte, la Asociación Bancaria renovará sus autoridades en las distintas seccionales del país. En Neuquén, las elecciones se realizarán el 25 de noviembre, entre las 8 y las 18, con participación de trabajadores de las entidades financieras de toda la provincia. La elección contará con dos listas.

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