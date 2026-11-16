La Municipalidad de Neuquén y el Gobierno de la Provincia ejecutan una obra de cloacas que beneficiará a 300 familias del sector 2 de mayo, en Cuenca XV. Los trabajos comenzaron hace dos o tres semanas y ya alcanzaron aproximadamente un 35% de avance, según informó el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH).

La intervención tiene un plazo contractual de seis meses, aunque las autoridades municipales estiman que podría estar terminada en tres o cuatro meses. El objetivo es que los vecinos puedan acceder al servicio de saneamiento antes de lo previsto.

La obra forma parte de un plan conjunto entre el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa para extender los servicios básicos a los sectores de Neuquén que todavía no cuentan con infraestructura esencial. En el mismo barrio también se ejecuta la extensión de la red de gas, que alcanzará a las mismas 300 familias.

Cloacas y gas: las obras que beneficiarán a 300 familias

La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, explicó que los trabajos se inscriben en una política de equilibrio territorial que busca garantizar el acceso a los servicios esenciales en distintos sectores de la ciudad.

La funcionaria señaló que el plan contempla intervenciones de gas, cloacas y, en algunos sectores, energía eléctrica.

"En este trabajo conjunto que llevamos con el gobierno de la Provincia, el objetivo es que en un año, año y medio podamos llegar con los servicios a todos los sectores que hoy no los tienen", afirmó Pasqualini.

En 2 de Mayo, la intervención tiene un alcance particular: las redes de cloacas y gas beneficiarán a las mismas 300 familias, con mejoras en las condiciones sanitarias y de infraestructura del sector.

Cuánto falta para terminar la obra de cloacas en 2 de Mayo

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, detalló que la obra tiene un plazo de ejecución previsto de seis meses.

Sin embargo, el municipio busca acelerar los trabajos. Según precisó, durante las primeras dos o tres semanas de ejecución se alcanzó aproximadamente el 35% de avance.

"Estamos en alrededor de un 35% de avance de obra. La idea es, como siempre tratamos de hacer en los asentamientos, que las obras lleven menos tiempo del que está pautado", indicó Zapata.

Por su parte, Pasqualini estimó que las tareas podrían finalizar en un período de entre tres y cuatro meses, es decir, antes del plazo establecido en el contrato.

La diferencia entre el plazo contractual y la estimación oficial será uno de los aspectos a seguir durante los próximos meses para conocer cuándo podrán conectarse efectivamente las familias al servicio.

Provincia destacó el trabajo conjunto con el municipio

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, acompañó la recorrida por el sector y destacó la coordinación entre el Gobierno provincial y la Municipalidad.

"Esta obra demuestra, una vez más, que cuando el municipio y la Provincia trabajan juntos, con objetivos comunes, es posible dar respuestas concretas y cumplir con los compromisos asumidos", expresó.

Bertoldi sostuvo que la meta compartida por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido es alcanzar el 100% de cobertura de los servicios de infraestructura en la ciudad.

También mencionó el programa Neuquén Integra, mediante el cual ambos gobiernos trabajan para completar los servicios esenciales en los barrios.

La propuesta contempla, además, otras intervenciones de infraestructura urbana, como veredas, cordones cuneta y mejoras en la circulación y accesibilidad.

Una demanda histórica de los vecinos de Cuenca XV

La obra representa un avance para un sector que lleva décadas esperando por infraestructura básica.

Matías Quintremil, presidente de Cuenca XV, recordó que los vecinos llevan 20 años esperando la llegada de los servicios.

"Estamos en el sector hace 20 años esperando por los servicios. Por eso, esta obra que hoy llega al barrio representa algo muy importante para todos los vecinos", manifestó.

Quintremil también destacó que la intervención beneficiará directamente la vida cotidiana de las familias y permitirá avanzar en las condiciones de infraestructura del barrio.

La extensión de las redes de cloacas y gas constituye, en ese sentido, un paso importante para un sector que durante años tuvo pendiente el acceso a estos servicios.

El objetivo de Neuquén: completar los servicios básicos en un año y medio

La intervención en 2 de Mayo se suma a otras obras que la Municipalidad y el Gobierno provincial llevan adelante en distintos sectores de Neuquén.

De acuerdo con lo informado por Pasqualini, la meta es completar la cobertura de servicios básicos en los barrios que todavía no cuentan con ellos en un plazo de entre 12 y 18 meses.

El plan incluye redes de saneamiento, gas y electricidad, además de infraestructura complementaria para mejorar la integración urbana.

Para las familias de Cuenca XV, el avance de las obras representa el inicio de una solución a una demanda histórica. El próximo objetivo será completar la ejecución, habilitar las conexiones y confirmar cuándo comenzarán a utilizar los nuevos servicios.