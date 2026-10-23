La comisión vecinal del barrrio Provincias Unidas solicitó al gobernador Rolando Figueroa la construcción de una nueva escuela técnica en el Este de Neuquén capital. El objetivo es que los estudiantes de ese sector cuenten con más opciones para acceder a una formación técnica sin tener que trasladarse a otros puntos de la ciudad.

Jaime Vallejos, presidente de la comisión vecinal de Provincias Unidas, brindó detalles del pedido en el programa La Primera Mañana, que se transmite por AM550. Explicó que la iniciativa surgió ante la preocupación por el futuro traslado de la EPET N.º 27, que actualmente funciona en un edificio alquilado junto al puente carretero y que tendrá una nueva sede en la calle Casimiro Gómez, en el Oeste de la ciudad.

La comisión busca ampliar las oportunidades de formación técnica para los jóvenes del sector Este.

Según planteó Vallejos, el traslado dejaría al sector Este sin una escuela técnica de esas características. Si bien en la zona funcionan las EPET N.º 8 y N.º 14, advirtió que ambas tienen una matrícula elevada y que conseguir una vacante puede resultar difícil para muchas familias.

El pedido fue presentado la semana anterior y, el lunes, la comisión recibió el número de expediente. La solicitud fue derivada al Consejo Provincial de Educación para su evaluación. Por el momento, los representantes barriales esperan una respuesta y una posible reunión para avanzar con el planteo.

Entre las alternativas que mencionó Vallejos aparecen posibles terrenos en sectores como Confluencia, Santa Catalina, Belgrano y Z1. También se podría evaluar la posibilidad de continuar utilizando el edificio donde funciona actualmente la EPET N.º 27, aunque esa opción dependerá de su viabilidad y de los recursos disponibles.

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