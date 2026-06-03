La desaparición de Héctor Lucas Llamani, el hombre de 32 años buscado desde hace días en la zona del río Neuquén, generó una profunda conmoción en el barrio Provincias Unidas. Desde la Comisión Vecinal difundieron un mensaje en redes sociales en el que recordaron al vecino y reclamaron respeto por su historia y por el difícil momento que atraviesa su familia.

"Para muchos era Lucas, para otros 'El Chango' o 'El Rana'", expresaron desde la organización barrial. En la publicación remarcaron que era un joven conocido por acercarse al merendero del sector, donde colaboraba cada vez que podía y compartía momentos con vecinos y voluntarios.

"Siempre dispuesto a dar una mano, con una sonrisa y alguna historia para contar", escribió Jaime Vallejos, presidente de la comisión vecinal. También recordaron que muchas veces se retiraba del lugar llevando alimentos para su madre, a quien mencionaba con afecto.

La comisión vecinal aprovechó el mensaje para visibilizar las dificultades sociales que atravesaba Llamani. En ese sentido, mencionaron problemas vinculados a la falta de empleo, situaciones de explotación laboral y el consumo problemático de sustancias, una realidad que, remarcaron, afecta a numerosos jóvenes. "Como tantos jóvenes, atravesando dificultades, la falta de trabajo y situaciones de explotación laboral de quienes se aprovechan de la necesidad ajena", indicaron en el texto difundido públicamente.

Uno de los principales planteos realizados por la entidad barrial estuvo dirigido al tratamiento de la información relacionada con la desaparición. "Creemos que corresponde actuar con responsabilidad y prudencia, evitando condenar o señalar a una persona sin que los hechos hayan sido esclarecidos", manifestaron. "Hay una madre con lágrimas en los ojos que espera y vecinos que acompañan", señalaron.

La búsqueda continúa

Llamani desapareció el 20 de mayo en la zona del Parque del Este. La investigación se inició tras la denuncia realizada por su madre y desde entonces se desarrollaron rastrillajes por tierra y agua con la participación de efectivos policiales, bomberos, buzos especializados, personal de Protección Civil y equipos de rescate.

Según informaron las autoridades, algunos testimonios sostienen que el hombre podría haberse arrojado al río Neuquén, aunque la investigación continúa y hasta el momento no hubo resultados positivos en los operativos de búsqueda.

En el cierre de su mensaje, la Comisión Vecinal de Provincias Unidas expresó su deseo de que el vecino sea encontrado y agradeció el trabajo de los equipos que participan del operativo. "Deseamos que Lucas aparezca y que su familia encuentre las respuestas que necesita", concluyeron.