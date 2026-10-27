Un bebé de 12 días murió en Quilmes tras sufrir múltiples fracturas de cráneo debido al impacto de una palta de gran tamaño que cayó desde un árbol de aproximadamente 10 metros de altura.

El hecho ocurrió el pasado 22 de octubre en la puerta del Jardín de Infantes Nº 949, ubicado sobre la calle Conesa entre Mitre y Sarmiento, en plena zona céntrica de la localidad bonaerense. El pequeño, identificado como Lucas Gómez, se encontraba en brazos de su madre, Giuliana Gómez, quien esperaba la salida de su otro hijo de 5 años.

La velocidad de la caída, impulsada por la altura, sumada al tamaño de la fruta —cuyo peso puede superar el kilogramo— provocaron graves heridas en la cabeza del bebé. Al ser recién nacido, todavía no tenía los huesos del cráneo completamente unidos ni rígidos.

Falleció un bebé de 12 días tras el impacto de una palta en Quilmes

El menor fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde permaneció internado varios días en terapia intensiva y fue sometido a cirugía por las múltiples fracturas. Pese a la atención médica, no logró recuperarse y falleció el domingo.

Interviene la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.º 9 de Quilmes. La causa se caratuló inicialmente como "lesiones culposas" y, tras el fallecimiento, fue recaratulada como "homicidio culposo". La Justicia ordenó el secuestro de la historia clínica y el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia.

Los pedidos de poda que no fueron escuchados

La madre del bebé cuestionó la falta de respuesta del municipio a los reclamos por el estado del arbolado. Según su testimonio, el establecimiento educativo había presentado varios pedidos de poda desde el año pasado, e incluso se habían registrado otros accidentes en el lugar.

"Si hubiesen escuchado los reclamos, hoy no estaríamos lamentando la pérdida. Hay expedientes realizados desde el jardín desde el año pasado y no tuvieron respuesta alguna", expresó Giuliana.

La mujer también denunció que, dos días después de la tragedia, personal municipal acudió al lugar a podar los árboles "a escondidas". Desde el Municipio de Quilmes señalaron que los árboles estaban en buenas condiciones y que la palta se desprendió de forma natural.

En medio de la desesperación, la madre relató que intentó comunicarse con el 911 y los Bomberos, pero la asistencia no llegaba. "Pasaron 30 minutos y el papá de mi nene nos acercó hasta el sanatorio, ya que el SAME no contaba con lo necesario para atender a mi bebé", recordó.