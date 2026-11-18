El programa provincial de Becas Gregorio Álvarez reunió este miércoles 18 de noviembre a 1.000 estudiantes del nivel superior en el espacio DUAM de Neuquén capital, durante el Segundo Encuentro de Becarios. La jornada incluyó actividades de formación, entrega de computadoras y espacios de intercambio para fortalecer las trayectorias educativas.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Neuquén, con la participación de la Asociación Conciencia y el acompañamiento de empresas y organismos públicos. Su objetivo es que los jóvenes puedan ingresar, permanecer y recibirse de carreras terciarias y universitarias, especialmente quienes son la primera generación de sus familias en acceder a estudios superiores.

Uno de los aspectos centrales del programa es que la beca no se limita a una transferencia económica mensual. También contempla tutorías, clases de apoyo, acompañamiento psicológico, asesoramiento nutricional y educación financiera para ayudar a los estudiantes a superar las dificultades que aparecen durante su formación.

Durante el encuentro, el director ejecutivo de Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández Álvez, y la coordinadora de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, Amalín Temi, explicaron cómo funciona esta articulación y por qué consideran fundamental acompañar a cada estudiante más allá de la asistencia económica.

Qué incluye el acompañamiento integral de las Becas Gregorio Álvarez

Uno de los principales diferenciales del programa es la variedad de herramientas que ofrece para sostener las trayectorias educativas. Los beneficiarios cuentan con tutores y tutoras permanentes, talleres virtuales y distintas instancias de orientación.

Temi explicó que el acompañamiento se adapta a las necesidades de estudiantes que viven en diferentes localidades de Neuquén e incluso cursan sus carreras fuera de la provincia.

A través de la Asociación Conciencia se desarrollan las tutorías y los talleres de formación. Además, el programa incorporó profesionales de psicología y nutrición para responder a las demandas de los propios becarios.

También participa el Banco Provincia del Neuquén (BPN), que brinda formación en educación financiera.

Amalín Temi, Coordinadora de Políticias Socioeducativas del Ministerio de Educación.

"Es un programa integral. No se trata solamente del dinero que cobran todos los meses", explicó Temi, quien destacó que los estudiantes valoran especialmente las herramientas adicionales que reciben.

La funcionaria también remarcó que los pagos mensuales se realizan antes del día 10, como parte del compromiso asumido por el programa.

Por qué las becas no se limitan a una ayuda económica

Para Fernández Álvez, uno de los principales desafíos consiste en comprender que cada estudiante tiene una historia y atraviesa dificultades diferentes.

El director ejecutivo de Asociación Conciencia recordó que la organización trabaja en iniciativas vinculadas con la terminalidad educativa desde hace más de 20 años. Sin embargo, la incorporación al programa neuquino implicó pensar cómo trasladar esa experiencia a una política pública de mayor escala.

La articulación comenzó a tomar forma hace aproximadamente tres años, cuando desde el Gobierno provincial convocaron a la organización para desarrollar una estrategia de acompañamiento a los estudiantes.

"Ellos no son un número. Cada uno tiene una historia, un nombre y un apellido, y también dificultades particulares", sostuvo Fernández Álvez.

Juan Manuel Fernández Álvez, director ejecutivo de Asociación Conciencia.

En ese sentido, explicó que las trayectorias educativas no siempre siguen un recorrido lineal. Los problemas económicos, las situaciones familiares y las frustraciones personales pueden convertirse en obstáculos para quienes intentan completar una carrera.

Por eso, consideró que el acompañamiento debe contemplar las circunstancias particulares de cada beneficiario y ofrecer respuestas que vayan más allá del aporte mensual.

"Los estudiantes, además de esa ayuda económica, que verdaderamente es muy importante, necesitan otro tipo de acompañamiento", señaló.

El desafío de estudiar sin antecedentes universitarios en la familia

Uno de los aspectos que explican la importancia de esta política pública es la situación de los estudiantes que son los primeros integrantes de sus familias en llegar a la educación superior.

En muchos hogares no existe una referencia universitaria que pueda orientar sobre cómo preparar un examen, resolver dificultades académicas o atravesar los distintos momentos de una carrera.

Fernández Álvez puso el foco en esas desigualdades: algunos jóvenes tampoco cuentan con familiares que puedan ayudarlos económicamente para trasladarse hasta una institución educativa, comprar materiales o afrontar los gastos cotidianos durante el cursado.

En ese contexto, las tutorías y los espacios de orientación buscan cubrir parte de esas necesidades y evitar que las dificultades personales terminen interrumpiendo los estudios.

Los datos difundidos por el Gobierno provincial permiten dimensionar el alcance de esta realidad: ocho de cada diez becarios son la primera generación de sus familias en acceder a la universidad.

Además, según las estadísticas presentadas durante el encuentro, el 85% de los beneficiarios cumple cada año los objetivos establecidos por el programa y el 75% son mujeres.

Cómo se financia el programa de becas en Neuquén

Las Becas Gregorio Álvarez forman parte del plan provincial Redistribuir Oportunidades y funcionan mediante una articulación entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

Desde el Ministerio de Educación, Temi destacó el aporte de las empresas operadoras de Vaca Muerta y de otras compañías con actividad en Neuquén, además de la participación del Banco Provincia del Neuquén y otros organismos públicos.

Entre las entidades que acompañan la iniciativa se encuentran la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE), Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la Legislatura provincial, la Fiduciaria Neuquina y el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN).

También participan empresas como YPF, Vista, Pan American Energy, Pluspetrol, TotalEnergies, Pampa Energía, Chevron, Shell, Tecpetrol, GeoPark y Phoenix Global Resources.

El gobernador Rolando Figueroa destacó durante el encuentro la necesidad de que los recursos generados por la actividad hidrocarburífera se traduzcan en oportunidades para los habitantes de la provincia.

En ese sentido, cuestionó a las empresas de servicios Schlumberger y Halliburton por no realizar aportes al programa y defendió la participación de las compañías que sí contribuyen a su financiamiento.

Mil estudiantes recibieron computadoras en el segundo encuentro de becarios

La jornada realizada en el espacio DUAM reunió a 1.000 becarios y becarias que ingresaron al nivel superior durante 2026. Cada estudiante presente recibió una computadora para facilitar el acceso a materiales de estudio, desarrollar actividades académicas y avanzar en sus carreras.

De acuerdo con los datos oficiales, durante este año se incorporaron 1.155 estudiantes de carreras terciarias y universitarias, mientras que desde el inicio del programa la provincia acompaña a 3.569 jóvenes del nivel superior.

El encuentro también incluyó veinte stands con información y recursos para los estudiantes, charlas sobre inteligencia artificial y actividades de oratoria.

Durante su intervención, Figueroa pidió a los jóvenes que sostengan el esfuerzo y aprovechen las oportunidades disponibles.

"Es muy importante este plan de becas. Yo les pido que no lo abandonen, que estudien todos los días porque el futuro está en sus manos", expresó.

El mandatario también recordó su propia experiencia como estudiante y destacó el valor que tuvo una beca provincial en su formación.

Qué buscan las Becas Gregorio Álvarez para los próximos años

El programa provincial apunta a sostener el acceso y la permanencia en la educación superior, pero también a mejorar las posibilidades de que los beneficiarios completen sus carreras.

La estrategia combina asistencia económica, herramientas tecnológicas y acompañamiento personalizado. La participación de Asociación Conciencia busca aportar experiencia en el seguimiento de las trayectorias educativas, mientras que el Ministerio de Educación coordina las distintas políticas socioeducativas.

Para Temi, el desafío es que los jóvenes puedan fortalecerse durante su formación y convertirse en profesionales neuquinos y neuquinas.

Fernández Álvez, por su parte, planteó que el éxito de la iniciativa no debe medirse únicamente por la cantidad de becas otorgadas, sino también por la capacidad de acompañar a cada estudiante hasta su egreso.