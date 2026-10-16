Blend Fest llega a Neuquén con música en vivo, vinos regionales y propuestas gastronómicas al aire libre

El Parque Central de la ciudad de Neuquén se prepara para recibir una propuesta que combinará música en vivo, vinos regionales, gastronomía y expresiones artísticas. El sábado 24 de octubre desde las 15, se realizará el Blend Fest, un evento al aire libre que reunirá a artistas nacionales y locales con productores y emprendimientos de la región.

La actividad tendrá lugar en el sector ubicado en Independencia y pasaje Héroes de Malvinas. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para disfrutar de espectáculos musicales, conocer la producción vitivinícola neuquina y recorrer distintas propuestas gastronómicas, artísticas y de diseño.

El evento reunirá música, gastronomía, arte y diseño regional, además de espacios interactivos y actividades vinculadas con la salud y el ambiente.

Entre los principales atractivos de la jornada estarán Dante Spinetta, referente del funk, el hip hop y el soul, y Gauchito Club, la banda mendocina que fusiona rock, cumbia y ritmos latinoamericanos. La programación también contará con DJ Mami, Manu Martínez y Automáta Personal, una banda neuquina que combina indie, pop, rock, funk y electrónica.

Vinos neuquinos, gastronomía y actividades interactivas

Más allá de los espectáculos, el Blend Fest ofrecerá la posibilidad de conocer vinos elaborados por bodegas neuquinas, disfrutar de diferentes alternativas gastronómicas y acercarse a propuestas vinculadas con el arte y el diseño regional. La intención es reunir el entretenimiento con la identidad cultural y productiva de la provincia.

. Dante Spinetta será uno de los principales artistas del festival, con una propuesta musical que combina funk, hip hop y soul.

El evento también incorporará espacios interactivos y propuestas relacionadas con la salud y el ambiente. Entre las actividades previstas habrá un espacio saludable para controlar la presión arterial, realizar mediciones y acceder a vacunación. Además, se instalará un stand dedicado al cambio climático, con información sobre la medición de la huella de carbono, junto con sorteos y premios para los participantes.

Cómo conseguir las entradas para el Blend Fest

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Eden Entradas y en Mix Laser, ubicado en Buenos Aires 392. La organización está a cargo de Arte Stage y Buba, con el acompañamiento del Gobierno provincial, Neuquentur, la Municipalidad de Neuquén y el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

En cuanto a los medios de pago, los clientes del BPN podrán acceder a seis cuotas sin interés con tarjeta Confiable y tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad. De esta manera, el festival propone una jornada que reunirá música, sabores regionales y actividades culturales en uno de los espacios públicos más importantes de la capital neuquina.