El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios anunció una medida de alcance nacional para reclamar el pago de los fondos que les corresponden por ley y que aún no fueron transferidos. El Gobierno adeuda más de 59 mil millones de pesos, recursos previstos por la Ley Nacional N.º 25.054 y destinados específicamente al funcionamiento de los cuarteles.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Roca confirmaron su adhesión al reclamo y participarán del sirenazo nacional programado para este jueves 10 de septiembre a las 10 de la mañana, cuando las sirenas se activarán en simultáneo en los cuarteles de todo el país como expresión institucional y pacífica.

El presidente del Consejo de Federaciones, Carlos Milanesi, advirtió que “no se está cumpliendo la ley y se está perjudicando la labor de personas que arriesgan su vida voluntariamente por los demás”. La falta de transferencia de fondos afecta directamente la capacidad operativa de las asociaciones, que deben afrontar gastos de mantenimiento de unidades, compra de combustible y adquisición de equipamiento para enfrentar emergencias como incendios rurales o inundaciones.

“Estamos desfinanciando a los que arriesgan su vida por cuidarnos”, remarcaron desde la institución, al tiempo que recordaron que los bienes públicos y los recursos destinados al sistema de bomberos deben ser protegidos para garantizar la seguridad de toda la población.

La deuda corresponde al ejercicio 2025 y anteriores, y no se trata de una asistencia extraordinaria, sino de recursos ya recaudados y con afectación específica. Además, se reclama la agilización de pagos al exterior para adquirir vehículos y herramientas, la aplicación integral de la Ley N.º 27.629 sobre reintegro del IVA y la compensación por la atención de emergencias en rutas concesionadas.