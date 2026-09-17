El Poder Ejecutivo de Río Negro envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que establece un régimen especial para cubrir los servicios de agua potable y desagües cloacales de las asociaciones de Bomberos Voluntarios.

La iniciativa dispone que las entidades legalmente constituidas y reconocidas quedarán eximidas del pago de tarifas, cargos fijos, cargos variables y demás conceptos incluidos en las facturas correspondientes a los inmuebles afectados a su actividad operativa. Los costos serán asumidos íntegramente por la Provincia, a través del Ministerio de Hacienda y con recursos de Rentas Generales. De esta manera, los prestadores continuarán cobrando por los servicios brindados, pero las asociaciones no deberán adelantar fondos ni gestionar reintegros posteriores.

El beneficio estará destinado exclusivamente a los inmuebles, instalaciones y consumos vinculados con tareas de prevención, capacitación, intervención y respuesta ante emergencias. Quedarán excluidos los consumos generados por actividades comerciales, sociales o recreativas ajenas a la función operativa e institucional de los cuarteles.

En los fundamentos, se remarcó que el agua constituye un insumo directamente relacionado con la actividad bomberil, indispensable para las intervenciones, el mantenimiento de instalaciones y la limpieza de vehículos y equipos. La iniciativa alcanza a Aguas Rionegrinas y a cualquier otro concesionario, organismo público, municipio, cooperativa o entidad que preste servicios de agua potable o saneamiento en el territorio provincial.

Uno de los puntos centrales del proyecto prohíbe que los prestadores suspendan, limiten o interrumpan el servicio de agua potable o cloacas de las asociaciones beneficiarias por falta de pago de las facturas que correspondan al Estado provincial. Tampoco podrán aplicarse intereses, recargos o gastos administrativos por eventuales demoras atribuibles al procedimiento de pago de la Provincia.

La incorporación al régimen será automática una vez acreditados los requisitos correspondientes. El Ministerio de Hacienda tendrá a su cargo la implementación financiera y presupuestaria, en coordinación con el organismo provincial encargado de los Bomberos Voluntarios y el Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC).

En los fundamentos, el Ejecutivo destacó que las asociaciones cumplen una función esencial para proteger la vida, los bienes, el ambiente y la seguridad de las comunidades, interviniendo no solo en incendios, sino también en accidentes, rescates, emergencias climáticas e incidentes con materiales peligrosos. El proyecto busca transformar ese reconocimiento en un sistema “concreto, directo, automático y operativo”.