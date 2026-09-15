Boy Olmi llegará a Neuquén con un espectáculo diferente a todo lo que hizo a lo largo de su carrera. El actor presentará este jueves a las 21, su unipersonal en Casino Magic, una propuesta que combina humor, reflexión y una mirada profunda sobre la identidad y las distintas formas en que cada persona construye su propio personaje.

En diálogo con "Entretiempo", programa que se transmite por AM550, Olmi contó que está especialmente entusiasmado por regresar a Neuquén y recorrer distintas ciudades del Alto Valle. “Me encanta salir de Buenos Aires e ir a Neuquén, a Plottier, a Cipolletti y a Roca con un espectáculo tan particular, tan diferente a todo lo que hice en toda mi vida”, expresó.

La obra propone un viaje por la vida del propio actor para explorar cómo se construye el personaje que cada persona adopta en sus vínculos cotidianos. Olmi explicó que esa identidad se encuentra atravesada tanto por mandatos familiares y experiencias heredadas como por las vivencias de los primeros años de vida, que pueden generar distintas formas de relacionarnos y protegernos.

El actor propone en escena una reflexión sobre la identidad y los personajes que cada persona construye en su vida cotidiana.

Uno de los aspectos centrales del espectáculo es que el público también termina involucrado en esa búsqueda personal. Según relató el actor, la gente se ríe y disfruta durante la función, pero muchas veces continúa conversando sobre lo visto después de salir del teatro. “Hay algo de revelación en esto que es muy sanador, es muy reparador”, sostuvo, al destacar que reconocer experiencias compartidas puede ayudar a comprender mejor los propios vínculos.

Olmi también aprovechó la entrevista para reflexionar sobre el lugar que ocupan actualmente los celulares y las redes sociales. Si bien reconoció que las pantallas son herramientas fundamentales para comunicarnos, advirtió que también pueden convertirse en una forma de evitar el contacto con los demás y con uno mismo. “Nos hace falta encontrarnos”, afirmó al reivindicar la importancia de recuperar las conversaciones cara a cara y el contacto genuino.

La función será este jueves a las 21 en Casino Magic, en el marco de una gira por distintas ciudades del Alto Valle.

La presentación en Neuquén será el jueves a las 21 en Casino Magic, como parte de una gira por el Alto Valle que se extenderá de jueves a domingo. Para Olmi, el teatro permite recuperar justamente ese encuentro presencial que muchas veces se pierde detrás de una pantalla: compartir un mismo espacio, mirarse, conversar y encontrarse después de la función.

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