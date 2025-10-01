En Argentina, el Día de la Madre para el año 2025 se celebrará el domingo 19 de octubre, conforme a la norma vigente que fija esta fecha como el tercer domingo de octubre cada año.

Esta decisión fue tomada hace varias décadas para evitar confusiones y permitir que todos los argentinos puedan anticipar con claridad cuándo rendir homenaje a las madres. Así, la celebración se mantiene siempre en esa jornada del calendario.

Por qué se festeja el Día de la Madre

El origen de esta fecha tiene un trasfondo religioso y social. En 1931, el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María” en conmemoración del Concilio de Éfeso de 431, en el que se proclamó oficialmente a María como madre de Jesús.

Ese mismo año, el gobierno argentino encabezado por José Félix Uriburu adoptó esta iniciativa y estableció que el Día de la Madre se celebrara el domingo más próximo al 11 de octubre, ya fuera antes o después. Con el tiempo, esta regla se consolidó y se fijó definitivamente el tercer domingo del mes como la fecha oficial.

A nivel internacional, la fecha de esta celebración varía considerablemente. Países como Brasil, Alemania, Japón y Austria conmemoran el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, mientras que en España se celebra el primer domingo de ese mes, siguiendo la tradición del “mes de María”.

Otras naciones, especialmente en el hemisferio norte, eligen fechas relacionadas con eventos culturales o estaciones, como algunos países árabes que lo celebran en marzo, coincidiendo con el inicio de la primavera.

En Argentina, esta fecha tiene una doble dimensión: por un lado, es un momento para homenajear y compartir en familia, valorando la maternidad en todas sus formas, ya sea biológica o representada en figuras cercanas.

Día de la Madre 2025: fecha y origen en Argentina.

Por otro lado, el Día de la Madre es una fecha de gran relevancia comercial, ya que sectores como flores, joyería, ropa, accesorios y gastronomía experimentan un significativo aumento en la demanda en los días previos. Esto la convierte en una de las jornadas más importantes para el comercio, solo superada por otras fechas estacionales de alta venta.