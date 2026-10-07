La Municipalidad de San Patricio del Chañar informó que se está trabajando desde el martes 6 de octubre hasta el viernes 9 en el cementerio local, con tareas de excavación y movimiento de tierras, tras una acción dispuesta por el Juzgado Federal Nª2 en el marco de la investigación por crìmenes ocurridos durante la última dictadura militar.

Explicaron que las tareas corresponden al expediente N.° 10695/2026 y estarán a cargo de profesionales vinculados al Equipo Argentino de Antropología Forense. El juez Villanueva, a cargo de la investigación, se encuentra presente en el predio.

También participa de la excavación de las tumbas el perito antropólogo Juan Nobile, ya que aparentemente habría 6 o 7 cuerpos que dejaron allí durante la última dictadura.

La zona comprendida es el sector 1 del cementerio municipal, donde justamente se depositan las tumbas de NN (personas no reconocidas).

Las labores comenzaron en el lugar tras cotejar los datos con varios testimonios, por lo cual se dio intervención a peritos para conocer si realmente se trata de un descubrimiento histórico para Argentina.

La palabra de la Municipalidad

"El Municipio dispuso los medios necesarios para colaborar con la Justicia, incluyendo el acompañamiento operativo y el traslado del personal interviniente durante las jornadas previstas", agregaron.

También se aclaró que la presencia de personal especializado y el movimiento de tierra que pueda observarse responden exclusivamente al desarrollo de actuaciones programadas y ordenadas por la autoridad judicial.

Asimismo, se solicita a la comunidad mantener la tranquilidad y evitar la difusión de información no oficial o versiones que puedan generar confusión. Toda información relacionada con el contenido de la investigación corresponde al Juzgado Federal interviniente.