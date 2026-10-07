La realizadora audiovisual, actriz y productora Aymará Rovera estrenará La Memoria del Sur, una serie antológica que reconstruye distintas historias comprendidas entre 1976 y 1987. La primera presentación será el 12 de diciembre a las 19 en el Complejo Cultural Cipolletti, dentro del Festival de Cine Lorenzo Kelly.

La producción nació a partir de una investigación sobre la historia reciente de Neuquén y el Alto Valle. Rovera reunió 12 relatos breves que recorren la dictadura cívico-militar, el Mundial de 1978, Malvinas, la recuperación democrática y los cambios sociales que atravesaron aquellos años.

La realizadora explicó en diálogo con Entretiempo por AM550, que la idea surgió después de buscar textos teatrales vinculados con ese período. Al no conseguir los derechos de algunas obras, decidió escribir sus propias historias y convertirlas primero en microficciones de unos diez minutos. El proyecto terminó creciendo hasta convertirse en una serie audiovisual.

La serie reconstruye historias desde Neuquén

La Memoria del Sur pone el territorio en el centro de cada relato. Las historias muestran conversaciones, espacios y situaciones cotidianas de una época atravesada por el silencio y las transformaciones sociales. La homosexualidad, el lesbianismo, Malvinas, los derechos de las mujeres y la llegada del divorcio en 1987 forman parte de los temas abordados.

La música también ocupa un lugar importante. Canciones de Sandra Mihanovich, Virus, Sui Generis y Los Abuelos de la Nada, entre otros artistas, aparecen como parte de ese recorrido. Rovera contó que algunos integrantes jóvenes del equipo desconocían varias de esas canciones y que el proceso terminó funcionando también como una recuperación de aquella banda sonora.

“Somos mucho más que dos” y “Soy lo que soy”, de Sandra Mihanovich, fueron algunas de las referencias que permitieron recuperar mensajes relacionados con la identidad y las libertades que comenzaban a hacerse visibles después de años de silencio.

Quién es Aymará Rovera, la directora de La Memoria del Sur

La directora nació en 1974 y creció vinculada a Cutral Co y Plaza Huincul. Parte de la construcción de los relatos también nació de sus propios recuerdos familiares, como aquellas noches de 1983 en las que salió junto a sus hermanas a pegar carteles de la campaña de Raúl Alfonsín.

Rovera destacó que la serie busca conservar esas historias en formato audiovisual para que puedan ser vistas por nuevas generaciones. La intención es liberar posteriormente el material para que también pueda llegar a las escuelas. “Los recuerdos le ganen al olvido”, resumió al explicar el sentido de la propuesta.

La producción reúne a un equipo de 20 personas y fue filmada en distintas localidades de la región.

La producción también aborda la historia de las universidades y de las personas que fueron víctimas de la represión en la región. En distintos relatos aparecen espacios físicos y conversaciones que buscan recuperar las marcas que dejó la dictadura en el territorio patagónico.

Malvinas atraviesa además uno de los relatos, con una mirada puesta en lo que significaba ser homosexual y participar de la guerra. La serie suma así distintas experiencias que permiten ampliar la mirada sobre aquellos años.

El Festival Lorenzo Kelly mantiene abierta su convocatoria

La presentación de La Memoria del Sur formará parte del Festival de Cine Lorenzo Kelly, que este año cumple siete ediciones bajo la organización de Rovera y un equipo reducido. El encuentro se desarrolla con una lógica comunitaria y reúne producciones audiovisuales realizadas principalmente desde la región.

La convocatoria de esta edición permanece abierta hasta el 31 de octubre. Incluye videoclips patagónicos, cortometrajes patagónicos y una categoría nueva: video-poema, con trabajos de hasta cinco minutos provenientes de toda la Argentina.

La propuesta ya recibió alrededor de 140 video-poemas. Rovera explicó que la categoría busca unir poesía e imagen y permitir que cada autor construya una mirada relacionada con el territorio donde vive.

Los trabajos pueden enviarse mediante las redes sociales del Festival de Cine Lorenzo Kelly o a través del correo convocatorialorenzo@gmail.com. El festival se extenderá durante tres días y también contará con películas y talleres de formación.

La directora destacó el crecimiento de la producción audiovisual regional y el papel que cumplen los festivales independientes. En ese circuito también mencionó a la ENERC Neuquén, al IUPA y a los espacios de formación audiovisual de Río Negro y Neuquén.

“Es un amor al cine y a esta construcción colectiva audiovisual”, señaló Rovera al describir el trabajo que sostiene desde hace siete años.

La agenda audiovisual de la realizadora continuará además con nuevos proyectos. Entre ellos aparece Pañuelos al viento, un cortometraje protagonizado por La Valenti y dirigido por Rovera, que reúne a 65 mujeres con pañuelos bordados en Las Bardas.

La producción homenajea a las Madres de Plaza de Mayo y tendrá su estreno el próximo año, con funciones simultáneas previstas en Buenos Aires y Neuquén. El cortometraje ya cuenta con subtítulos en inglés, francés e italiano y fue presentado para distintos festivales.

Rovera también dirigió Soy Aimé, una película sobre Aimé Painé que fue filmada en Neuquén y Río Negro. La producción tuvo una presentación en Italia y llegó a distintas salas de ese país.

El vínculo entre memoria, territorio y arte atraviesa buena parte de su trabajo. Para Rovera, las historias regionales encuentran en el cine una forma de permanecer y de llegar a personas que todavía no las conocen.

La primera cita para La Memoria del Sur ya tiene lugar y horario: será el 12 de diciembre a las 19 en el Complejo Cultural Cipolletti, dentro del Festival de Cine Lorenzo Kelly. Además, la realizadora trabaja para cerrar una nueva presentación en Neuquén capital.

La entrevista completa a Aymará Rovera: