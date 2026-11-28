El servicio de agua potable presenta complicaciones en distintos puntos de la provincia de Neuquén. En Andacollo, la alta turbiedad del río Neuquén obliga a reducir o suspender temporalmente la producción, mientras que en Chos Malal la situación se ve afectada por la turbiedad de los ríos Curí Leuvú y Neuquén, que demora el proceso de potabilización.

Además, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) advirtió que las olas de calor provocan un incremento del consumo que afecta la distribución en diferentes localidades, principalmente en sectores alejados de las fuentes de abastecimiento, zonas altas y áreas con infraestructuras más sensibles.

El consumo excesivo durante el calor afecta la distribución

Desde el EPAS explicaron que la provincia cuenta con capacidad instalada suficiente para potabilizar agua y que los sistemas de abastecimiento funcionan con normalidad desde el punto de vista productivo. Sin embargo, los picos de consumo asociados a las altas temperaturas superan los valores para los cuales fueron diseñadas las redes.

Andacollo enfrenta problemas por la turbiedad del río Neuquén, afectado por sedimentos tras tormentas cordilleranas.

En promedio, los sistemas de agua potable de Neuquén producen alrededor de 800 litros por habitante por día, cuando las normas sanitarias nacionales e internacionales establecen un consumo razonable de 300 litros por habitante por día.

Según el organismo, ese volumen sería suficiente para cubrir las necesidades de la población en condiciones normales, pero el consumo excesivo y el derroche afectan la distribución equitativa del servicio, especialmente durante las jornadas de calor extremo.

La situación registrada en Neuquén capital, donde durante las olas de calor el consumo llega a valores cercanos a los 700 u 800 litros por persona por día, refleja una problemática que se repite en distintos puntos de la provincia durante la temporada de verano.

Desde el EPAS remarcaron que los principales inconvenientes no se originan en la producción de agua sino en la distribución. Esto puede generar bajas presiones o faltantes temporales, aunque el sistema continúe produciendo agua.

Andacollo: la turbiedad del río Neuquén limita la potabilización

En Andacollo, el suministro se encuentra afectado por la alta turbiedad del río Neuquén, que es la principal fuente de abastecimiento de la localidad.

El EPAS explicó que las tormentas y las intensas precipitaciones en la cordillera, asociadas al fenómeno de El Niño, arrastran grandes volúmenes de sedimentos hacia los cauces y elevan de manera abrupta la turbiedad del agua, por encima de los parámetros que permiten realizar un tratamiento seguro.

El fenómeno de El Niño provoca lluvias que complican la potabilización del agua en localidades neuquinas.

Por este motivo, el organismo debe reducir o suspender temporalmente la producción para garantizar que el agua que llega a los hogares cumpla con los estándares de calidad para el consumo humano.

Para disminuir la dependencia del agua superficial, el EPAS y el municipio de Andacollo trabajan en conjunto en el mantenimiento y mejora de los pozos filtrantes existentes, que captan agua del subsuelo ya filtrada de manera natural y se ven menos afectados por los sedimentos.

Además, se avanza en fuentes alternativas temporales para mejorar la capacidad de captación y brindar mayor estabilidad al servicio.

Chos Malal: menos producción por la turbiedad de los ríos

En Chos Malal, la situación es similar debido a la alta turbiedad de los ríos Curí Leuvú y Neuquén, lo que hace más lento el proceso de potabilización y reduce la cantidad de agua disponible para la distribución.

A esta situación se suma el aumento del consumo provocado por las altas temperaturas, por lo que en algunos momentos del día se debe restringir el servicio.

Los organismos especializados prevén que el fenómeno de El Niño mantenga su influencia durante el verano, con mayor frecuencia de tormentas. Por este motivo, el EPAS informó que mantiene un monitoreo permanente de los ríos y de las instalaciones para anticipar nuevos episodios.

El pedido del EPAS: cuidar el agua ante la emergencia hídrica

Ante este escenario, el organismo provincial insistió en la necesidad de utilizar el agua de manera responsable. Desde el EPAS señalaron que un consumo excesivo en determinados sectores o momentos impacta directamente en la posibilidad de que el servicio llegue con normalidad a toda la comunidad.

Por eso, solicitaron a los vecinos y vecinas de toda la provincia:

Priorizar el uso del agua para consumo humano, hidratación e higiene personal.

Evitar el derroche, especialmente en actividades no esenciales.

Restringir el riego de patios y jardines, realizándolo únicamente en los horarios permitidos según las ordenanzas de cada localidad.

Postergar o minimizar el llenado de piletas domiciliarias, que demandan grandes volúmenes de agua.

Incorporar hábitos cotidianos de uso racional, tanto en hogares como en actividades comerciales y turísticas.

El EPAS remarcó que, en un contexto de emergencia hídrica, altas temperaturas y eventos climáticos extremos, el cuidado del agua es una responsabilidad compartida para garantizar un servicio equitativo y sostenible en toda la provincia.

Ante consultas, los usuarios pueden comunicarse al 0800 222 4827, al chatbot 299 4523084 o ingresar a la página web epas.gov.ar.