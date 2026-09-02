La vertiente de la Ruta 43 que atrae a vecinos del norte neuquino en busca de agua

A unos 30 kilómetros de Chos Malal, sobre la Ruta Provincial 43, una vertiente natural se convirtió desde hace más de dos décadas en un punto de referencia para las familias del Norte Neuquino. Cada fin de semana, vecinos de distintas localidades se acercan hasta el lugar para cargar agua y llevarla a sus hogares.

La vertiente es conocida y frecuentada desde hace más de 20 años por quienes transitan por esta zona del norte de la provincia. Con el paso del tiempo, se transformó en una parada habitual para los vecinos que aprovechan sus viajes para abastecerse de agua.

El lugar cuenta con un flujo constante durante todo el año. El agua surge a través de un improvisado caño colocado por un vecino, que permite llenar con mayor facilidad botellas, bidones y recipientes de gran capacidad.

La popularidad de la vertiente fue creciendo con los años y también despertó el interés de los propios vecinos por conocer las características del agua. Desde el Hospital de Andacollo se realizaron análisis y toma de muestras que, según los resultados obtenidos, determinaron que presenta características aptas para el consumo y una composición mineral considerada favorable.

Vecinos del Norte Neuquino se acercan cada fin de semana para llenar bidones y llevar agua a sus hogares.

Una parada habitual para los vecinos

La demanda se hace especialmente visible durante los fines de semana. A la vera de la Ruta 43 pueden observarse largas filas de vehículos mientras las familias esperan pacientemente su turno para llenar sus recipientes.

En algunos casos, los vecinos llegan a cargar hasta 15 bidones de 20 litros o incluso más, con el objetivo de llevar una importante cantidad de agua para disponer de ella en sus hogares.

Lo particular es que muchas de estas familias cuentan con el servicio de agua potable en sus domicilios. Sin embargo, eligen igualmente trasladarse hasta la vertiente para obtener este recurso natural, al que atribuyen una calidad destacada.

La vertiente permite cargar desde pequeñas botellas hasta bidones de 20 litros.

El agua se utiliza principalmente para beber y preparar mate. También hay quienes la destinan al lavado del cabello e incluso para bañarse.

De esta manera, lo que comenzó como un simple punto de abastecimiento a la vera de la Ruta Provincial 43 se transformó, con el paso de los años, en un lugar reconocido por los habitantes del Norte Neuquino.

La vertiente forma parte de una práctica cotidiana para numerosas familias de la región y es, al mismo tiempo, una muestra del vínculo que las comunidades mantienen con los recursos naturales de su territorio.