Las alertas meteorológicas por tormentas y probables lluvias extraordinarias advierten sobre posibles complicaciones para circular por las rutas de Neuquén. Ante este escenario, las autoridades solicitaron extremar las precauciones y recordaron las recomendaciones de seguridad vial para conducir sobre calzadas mojadas.

Los fenómenos previstos incluyen lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas fuertes. Las condiciones pueden reducir la visibilidad y la adherencia de los vehículos al pavimento, lo que incrementa el riesgo de siniestros viales.

Además, se pidió evitar la circulación durante la noche y la madrugada, cuando las condiciones pueden resultar más riesgosas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación.

Alertas amarilla y naranja: qué fenómenos se esperan

El nivel amarillo advierte sobre tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

Para estas condiciones se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera localizada.

Por su parte, el nivel naranja contempla tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

En este caso, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que se superen puntualmente.

Ante estos pronósticos, se recomienda planificar los traslados, consultar el estado de las rutas antes de salir y evitar los desplazamientos que no sean necesarios mientras persistan las condiciones adversas.

Aquaplaning: por qué es peligroso conducir sobre agua

Uno de los riesgos asociados a las lluvias intensas es el aquaplaning, un fenómeno que ocurre cuando se acumula agua entre los neumáticos y la superficie del pavimento, lo que provoca una pérdida parcial o total de adherencia.

Cuando esto sucede, el conductor puede perder momentáneamente el control del vehículo, con dificultades para mantener la dirección o frenar de manera efectiva.

La acumulación de agua sobre la calzada, la velocidad y el estado de los neumáticos son factores que pueden influir en la aparición de esta situación.

Cómo prevenir el aquaplaning en la ruta

Para reducir los riesgos al conducir con lluvia, se recomienda:

Disminuir la velocidad: adaptar la marcha a la intensidad de la lluvia y a las condiciones de la calzada.

Evitar los charcos: no atravesar acumulaciones de agua cuando sea posible esquivarlas de manera segura.

Mantener una mayor distancia de seguridad: aumentar el espacio con el vehículo que circula adelante para disponer de más tiempo de reacción y frenado.

Revisar los neumáticos: comprobar su desgaste y la presión, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Controlar el estado del vehículo: verificar que los amortiguadores y otros componentes del sistema de suspensión estén en condiciones adecuadas.

Mantener la atención en la conducción: evitar maniobras bruscas y prestar atención a los cambios en la superficie de la ruta.

Qué hacer si el vehículo pierde adherencia

Si el auto comienza a deslizarse por aquaplaning, es importante mantener la calma y evitar movimientos que puedan agravar la pérdida de control.

Las principales recomendaciones son:

Sujetar el volante firmemente con ambas manos y procurar mantener la trayectoria.

Evitar frenar bruscamente o realizar giros repentinos.

Levantar suavemente el pie del acelerador y evitar maniobras bruscas hasta recuperar la adherencia.

Una vez recuperado el control, reducir la velocidad y continuar con mayor precaución, siempre que las condiciones permitan hacerlo de manera segura.

Si la lluvia es intensa, la visibilidad es reducida o el agua acumulada dificulta la circulación, lo más seguro es detenerse en un lugar habilitado y seguro, fuera de la calzada y de la banquina cuando sea posible, y esperar a que mejoren las condiciones.

Ante las alertas meteorológicas, la principal recomendación es priorizar la seguridad, evitar los viajes innecesarios y consultar la información oficial antes de emprender cualquier recorrido por las rutas de Neuquén.