La Feria del Libro de Cipolletti tendrá este lunes 12 de octubre uno de sus días más convocantes con la presencia de Viviana Rivero, quien llegará al Complejo Cultural Cipolletti para presentar su novela Ellas, una de las actividades centrales de esta edición. La escritora se presentará a las 19.30 en la Sala Teatro y la propuesta requerirá retiro previo de entradas debido a la gran demanda que genera su visita.

Antes de la presentación de Rivero, la agenda literaria ofrecerá varios lanzamientos. En la Sala Visuales abrirá la jornada Auténtica, de Silvana Santarelli, a las 17. Más tarde será el turno de Encontrar(me), mi viaje vocacional, de Laura Fernanda Salas, y posteriormente El Examen (Memorias de una estudiante promedio), de Cecilia Conenna.

En la Sala Piazzolla, a las 17, se presentará Reminiscencias de amor dormido, de David Tapia, mientras que durante la tarde también habrá propuestas para adultos mayores y un espectáculo musical de Maga y Laurel titulado Conversaciones.

La programación del feriado también incluye libros de David Tapia, Silvana Santarelli, Laura Fernanda Salas y Cecilia Conenna

El feriado incluirá además actividades del Encuentro de Culturas, con danzas típicas, música internacional, la presentación del Ensamble de Cuerdas Municipal y el cierre a cargo de la Banda Municipal de Cipolletti en el escenario exterior del predio.

La expectativa ahora comenzará a trasladarse hacia las próximas figuras nacionales de la feria. El martes 13 llegará Facundo Manes con la charla La ventaja humana en la era de la IA, mientras que el viernes 16 será el turno de Eduardo Sacheri, quien presentará Los días de la Constitución. Ambos encuentros aparecen entre los más esperados de toda la programación.