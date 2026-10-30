Figueroa anunció nuevas obras para Aluminé: 50 cuadras de asfalto y una fecha clave para la Ruta 23

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó este viernes 30 de octubre junto al intendente Diego Victoria los actos por el 111º aniversario de Aluminé, donde anunció nuevas inversiones en infraestructura, anticipó obras viales y firmó tres convenios por un total de $360.180.000. Los acuerdos contemplan la ampliación de una delegación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), mejoras en instalaciones deportivas y la conexión del matadero municipal a la red de gas natural.

Durante la celebración, el mandatario provincial también confirmó que el municipio tiene asignado el presupuesto para prefinanciar 50 cuadras de asfalto y adelantó que el próximo 20 de enero se inaugurará la pavimentación completa de la ruta que conecta Aluminé con Villa Pehuenia.

Los anuncios de Figueroa forman parte de una agenda de obras que busca mejorar la conectividad, ampliar los servicios públicos y fortalecer el desarrollo turístico y productivo de la región del Pehuén.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, durante su discurso en el acto por el 111° aniversario de Aluminé - Foto: Neuquén Informa

Aluminé tendrá 50 cuadras de asfalto y nuevas obras viales

Uno de los principales anuncios de Figueroa estuvo relacionado con la infraestructura vial. El gobernador le confirmó al intendente Diego Victoria que ya cuenta con el presupuesto asignado para prefinanciar 50 cuadras de pavimento en Aluminé.

En su discurso, el mandatario sostuvo que la ejecución de las obras estará vinculada con la disponibilidad de recursos provinciales y remarcó que su gestión busca evitar compromisos que después no puedan cumplirse.

"Palabra que se empeña, palabra que hay que cumplir. Por eso, no vamos a prometer algo que no se va a hacer", expresó.

En ese sentido, destacó que la provincia está construyendo 1.075 kilómetros de rutas y más de 1.100 obras de infraestructura. También señaló que, si surgen nuevas necesidades, serán incorporadas al presupuesto cuando existan condiciones para concretarlas.

Figueroa puso especial énfasis en la inversión en las localidades del interior y afirmó que el objetivo es promover un crecimiento territorial más equilibrado.

Rolando Figueroa junto al intendente de Aluminé, Diego Victoria, en los festejos por el 111° aniversario de la ciudad - Foto: X @Rolo_Figueroa

Ruta 23: cuándo inaugurarán la pavimentación entre Aluminé y Villa Pehuenia

Otro de los anuncios centrales fue la finalización de la pavimentación de la Ruta Provincial 23 entre Aluminé y Villa Pehuenia - Moquehue. Figueroa anticipó que la inauguración está prevista para el 20 de enero.

El gobernador recordó que, al comienzo de su gestión, el pavimento entre Aluminé y el puente de Rahue se encontraba deteriorado y que fue necesario intervenir para recuperar esa conexión. También destacó la repavimentación de los 51 kilómetros de la ruta provincial 46 y confirmó que ya comenzaron los trabajos de pavimentación en la Cuesta del Rahue.

Estas intervenciones son estratégicas para la región del Pehuén, porque mejoran la circulación entre localidades, facilitan el acceso a servicios y fortalecen los circuitos turísticos y productivos. La conectividad vial también tiene impacto en la actividad económica: permite un traslado más ágil de los residentes, el turismo y los productores, además de facilitar la integración con otros corredores provinciales.

Gas natural, viviendas y servicios para las familias de Aluminé

En materia de infraestructura energética, Figueroa anunció que habrá 500 nuevas conexiones de gas y destacó la importancia de ampliar el acceso a este servicio en el interior provincial.

Por su parte, el intendente Diego Victoria detalló que la ampliación de la red permitirá que 374 familias de Cumbres Nevadas, 145 lotes y 50 viviendas accedan al gas natural.

Además, Victoria informó que, mediante un convenio con el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), se ejecutarán dos módulos de viviendas multifamiliares destinados a 20 familias.

El jefe comunal también destacó la incorporación de Aluminé al Camino de la Fe, un recorrido turístico que nace en Varvarco y se extiende hasta Villa La Angostura.

Según Figueroa, esta iniciativa permitirá potenciar a la localidad como destino turístico y ampliar las oportunidades de desarrollo vinculadas con el movimiento de visitantes.

En esa misma línea, mencionó las obras que se realizan en la costanera para mejorar el aprovechamiento recreativo del río.

Los tres convenios que firmaron la Provincia y el municipio

Durante el acto aniversario, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Aluminé formalizaron tres acuerdos para financiar intervenciones en infraestructura y servicios.

Los convenios contemplan los siguientes aportes:

Ampliación de la delegación del ISSN: $98.590.000.

Infraestructura deportiva: $69.590.000 para colocar el piso del SAF 1 y otros $8.000.000 para cambiar el alumbrado de la cancha municipal.

Conexión de gas natural para el matadero municipal: $184.000.000.

En conjunto, los compromisos económicos representan una inversión de $360.180.000.

Los fondos permitirán ampliar la atención del organismo previsional, mejorar las condiciones de uso de los espacios deportivos y garantizar el acceso al gas natural para el establecimiento municipal.

Arturo De Gregorio, intendente de Villa Pehuenia Moquehue; Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén; y Diego Victoria, intendente de Aluminé - Foto: Neuquén Informa

La planta de residuos fue reconstruida tras el incendio

Durante su discurso, Victoria también repasó las obras que se realizaron para recuperar la planta de clasificación de residuos, cuya infraestructura había sido destruida por un incendio.

El intendente calificó el episodio como una pérdida importante para la localidad, pero destacó que la reconstrucción ya fue finalizada.

El nuevo edificio cuenta con un salón de 600 metros cuadrados y dos módulos sanitarios. Además, el municipio incorporó un camión recolector y un autoelevador para fortalecer las tareas de gestión de residuos.

Entre otras intervenciones, el jefe comunal mencionó la segunda etapa de ampliación del hospital, el sistema de desagües pluviales y pluvioaluvionales y las mejoras en diferentes plazas.

Estas obras se suman a los proyectos viales y energéticos anunciados durante el aniversario y forman parte de una agenda de infraestructura orientada a mejorar los servicios cotidianos de los habitantes.

El Camino de la Fe y las obras turísticas para potenciar la región

La incorporación de Aluminé al Camino de la Fe fue otro de los anuncios vinculados con el desarrollo local.

El recorrido, que conecta Varvarco con Villa La Angostura, permitirá sumar a la localidad a un circuito turístico provincial con potencial para atraer visitantes y generar movimiento económico en las comunidades.

A esta iniciativa se agregan las intervenciones en la costanera y las mejoras en las rutas provinciales 23 y 46, dos conexiones fundamentales para el acceso a los atractivos de la región cordillerana.

La combinación de infraestructura vial, servicios y propuestas turísticas constituye uno de los ejes de desarrollo para Aluminé y el corredor del Pehuén.

Con los convenios firmados y los anuncios realizados, la localidad suma nuevos compromisos de inversión en el marco de su aniversario 111. La pavimentación entre Aluminé y Villa Pehuenia tiene como fecha de inauguración anunciada el 20 de enero, mientras que las restantes intervenciones deberán avanzar de acuerdo con los plazos de ejecución y la disponibilidad de recursos.