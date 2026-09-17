Una mujer de 53 años sufrió graves heridas este jueves por la tarde después de ser atropellada por una moto en la esquina de Roca y Chrestía, en Neuquén capital. El motociclista también resultó lesionado y ambos fueron trasladados al Hospital Castro Rendón.

De acuerdo con la información aportada en el lugar, la moto circulaba por la zona y habría cruzado el semáforo en rojo. La mujer caminaba por la senda peatonal cuando recibió el golpe y cayó sobre la calzada.

La víctima sufrió una fractura en una de sus piernas y traumatismos de consideración. El conductor de la motocicleta recibió un fuerte golpe en la cabeza y terminó debajo de un camión que se encontraba en el sector.

El SIEN trasladó a los dos heridos al Castro Rendón

Personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) confirmó a Mejor Informado que desplegó dos móviles para atender a las personas lesionadas. Los equipos sanitarios realizaron las primeras maniobras en el lugar y luego trasladaron a ambos pacientes al Hospital Castro Rendón.

La mujer fue asistida por los traumatismos graves que presentó tras el impacto. El motociclista también recibió atención médica por el golpe sufrido en la cabeza.

Efectivos de la Comisaría Primera de Neuquén fueron los primeros en llegar a la esquina donde se produjo el siniestro. Los policías permanecieron en el sector para ordenar las actuaciones y relevar las circunstancias del choque.

La intervención permitió asistir a los heridos y preservar el lugar mientras avanzaban las tareas correspondientes. La circulación en ese punto de Neuquén quedó condicionada por el operativo desplegado después de la colisión.