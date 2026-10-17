Chorriaca celebró su 40° aniversario y Rolando Figueroa aseguró que la localidad tendrá red de gas el próximo invierno

La localidad de Chorriaca, en el norte de Neuquén, celebró este sábado el 40° aniversario de la creación de su Comisión de Fomento con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, quien aseguró que el próximo invierno será el último que los vecinos deberán afrontar sin la red de gas. El proyecto contempla una inversión de $9.517 millones y busca mejorar las condiciones de calefacción de los hogares.

Durante la jornada, el mandatario recorrió obras junto al presidente de la Comisión de Fomento, Adrián Kilapi, representantes de instituciones y vecinos. La agenda incluyó el edificio de la Escuela Primaria 109, la construcción de la nueva posta sanitaria y los avances previstos para ampliar los servicios básicos en la localidad.

Chorriaca tendrá 12 kilómetros de red de gas para 150 usuarios

El proyecto de gasificación contempla el traslado de una planta de gas licuado de petróleo (GLP) desde Varvarco hasta Chorriaca y la ejecución de 12.000 metros de red domiciliaria. La infraestructura permitirá abastecer a unos 150 usuarios, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno provincial.

Figueroa informó que la iniciativa se encuentra en las primeras etapas de planificación técnica y logística, en el marco del Plan Plurianual de Gas de Neuquén. También indicó que se realizará un relevamiento para avanzar con las conexiones en los domicilios.

“Este invierno es el último invierno que Chorriaca no tuvo gas”, afirmó el gobernador, al referirse a la necesidad de garantizar mejores condiciones de calefacción para los habitantes de la localidad.

Como parte del proceso, ya está disponible el pliego para licitar el desmontaje, traslado y montaje de la planta de GLP. El anuncio establece un horizonte de ejecución para el próximo invierno, aunque todavía quedan por desarrollar las etapas técnicas y administrativas necesarias para concretar el servicio.

El gobernador Figueroa junto a vecinos de Chorriaca en el 40° aniversario de esa localidad - Foto: Neuquén Informa

Avanza la construcción de una nueva posta sanitaria

Otro de los proyectos en marcha es la nueva posta sanitaria, destinada a fortalecer la atención primaria de la salud en Chorriaca. La obra cuenta con una inversión superior a los $139 millones y se ejecuta mediante el sistema constructivo de Corfone (Corporación Forestal Neuquina S.A).

Según la información oficial, los trabajos tienen un avance del 35% y el edificio tendrá una superficie cubierta de 280 metros cuadrados. El diseño incluye cinco consultorios, recepción, sala de espera, sanitarios accesibles para el público y espacios destinados al personal.

También contará con áreas de limpieza y mantenimiento, depósito, cocina-comedor para los trabajadores y un galpón para resguardar vehículos de emergencia. Este último espacio apunta a facilitar la respuesta ante traslados y otras situaciones sanitarias que requieran movilidad.

La construcción se inscribe en un conjunto de obras que buscan ampliar la infraestructura disponible en una localidad alejada de los principales centros urbanos de la provincia.

Figueroa celebró que la Escuela 109 de Chorriaca haya dejado atrás las aulas tráilers - Foto: Neuquén Informa

La Escuela 109 dejó atrás los tráileres

La educación fue otro de los ejes de la celebración de Chorriaca. En mayo de este año, Figueroa inauguró el nuevo edificio de la Escuela Primaria 109, que anteriormente funcionaba en tráileres.

La institución tiene una matrícula de 41 estudiantes del ámbito rural y ofrece orientación en Bachiller en Economía Social. Durante el actual ciclo lectivo transita su quinto año.

El edificio cuenta con 550 metros cuadrados cubiertos, cinco aulas teóricas, un aula multipropósito y un área de gobierno con dirección, secretaría, preceptoría y sala de docentes. Dispone, además, de sanitarios, cocina con depósito de alimentos, depósito general y un Salón de Usos Múltiples de 100 metros cuadrados.

El sistema de calefacción funciona mediante radiadores alimentados por calderas a gas.

Durante la recorrida por las instalaciones, el presidente de la Comisión de Fomento recordó las dificultades que atravesaba la comunidad educativa cuando los alumnos debían asistir a clases en los tráileres.

“Eso que nos impactó mucho a nosotros: tener una escuela propia donde los chicos no estuvieran más en los tráileres, donde pasaban mucho frío”, expresó Kilapi. También destacó el esfuerzo de los docentes que viajaban diariamente desde Chos Malal para dar clases, en un recorrido de unos 70 kilómetros.

Becas educativas, viviendas y mejoras urbanas

El Gobierno provincial informó que el plan de becas cuenta en Chorriaca con 57 beneficiarios de los niveles educativos obligatorios y otros ocho estudiantes de nivel terciario y universitario.

Durante el acto, Figueroa destacó la importancia de sostener las trayectorias educativas y alentó a los jóvenes a inscribirse en los programas de apoyo y continuar sus estudios.

En materia de infraestructura urbana, la Comisión de Fomento ejecutó un plan de mejoras con aportes no reintegrables de la Provincia. Los trabajos incluyeron más de 1.000 metros de veredas y cierres perimetrales en instituciones, con el objetivo de mejorar la circulación peatonal, el ordenamiento y la seguridad.

Además, en 2024 se entregaron tres viviendas mediante el sistema de obra delegada a la Comisión de Fomento. La modalidad permitió incorporar mano de obra local y capacitar a vecinos en albañilería y oficios relacionados con la construcción.

Una cancha de fútbol, como próximo objetivo

Durante la celebración, Figueroa también recordó un pedido que le habían hecho los chicos de Chorriaca durante una visita anterior: la construcción de una cancha de fútbol.

El gobernador señaló que, en ese momento, la localidad todavía tenía necesidades vinculadas con la escuela, la atención sanitaria y el acceso al gas. En ese contexto, anunció que la intención es comenzar con la cancha durante el verano.

Por su parte, Kilapi sostuvo que las obras representan cambios esperados por la comunidad y destacó la llegada de infraestructura a la localidad. “Estamos viviendo tiempos donde se han dado las cosas que mucho tiempo atrás eran solamente un sueño. Hoy podemos decir que las obras llegan a Chorriaca”, afirmó el jefe comunal.

Con la gasificación, la nueva posta sanitaria y las mejoras educativas y urbanas, Chorriaca enfrenta el desafío de transformar los anuncios y las obras en servicios concretos para sus habitantes, especialmente en una localidad del norte neuquino donde la distancia respecto de los principales centros urbanos vuelve más relevante el acceso a infraestructura básica.