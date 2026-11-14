Chos Malal: Nicolás Albarracín irá por la reelección con el respaldo de Comunidad

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, respaldó la candidatura de Nicolás Albarracín para competir por la reelección en Chos Malal. El actual intendente representará al partido Comunidad en las próximas elecciones municipales y se convertirá en el postulante del oficialismo provincial para continuar al frente del Ejecutivo local.

La definición fortalece el vínculo político entre ambos dirigentes y consolida una alianza que tuvo como eje la articulación entre el Gobierno neuquino y el Municipio. Durante la actual gestión, ese trabajo conjunto permitió impulsar obras de infraestructura, mejoras urbanas y proyectos destinados a fortalecer los servicios esenciales de la localidad del norte provincial.

El respaldo de Figueroa también proyecta la continuidad de una agenda compartida. Entre los objetivos aparecen nuevas inversiones y obras previstas para 2027, con la intención de ampliar la infraestructura y fortalecer el papel de Chos Malal como centro de referencia del Alto Neuquén.

Las obras provinciales y municipales marcan la alianza política

Entre los proyectos que acompañaron la gestión de Albarracín se encuentran la pavimentación de la Ruta Provincial 7 y las mejoras sobre la Ruta Provincial 43. Ambas vías son importantes para la conectividad del norte neuquino y para el traslado de vecinos, trabajadores y producción.

La agenda también incluyó inversiones en infraestructura urbana y trabajos vinculados con los servicios esenciales. Se trata de demandas que durante años formaron parte de las prioridades de la comunidad y que ahora integran el balance de la gestión municipal.

La relación entre Albarracín y Figueroa tuvo un componente político y otro de gestión. La coordinación entre los dos niveles de gobierno permitió avanzar en proyectos locales con participación de recursos y organismos provinciales.

Albarracín buscará extender su gestión en el norte neuquino

Con la candidatura confirmada por Comunidad, el intendente buscará renovar su mandato y sostener el rumbo de la administración municipal. La decisión también posiciona al partido del gobernador en una de las principales ciudades del norte de Neuquén.

La próxima campaña tendrá como uno de sus ejes la continuidad de las obras ejecutadas y la planificación de nuevos proyectos. La agenda prevista para 2027 será parte de las definiciones sobre el futuro de Chos Malal y su desarrollo como referencia territorial, económica y de servicios para las localidades del Alto Neuquén.