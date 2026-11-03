Seis integrantes de una banda narco dedicada a la venta de drogas en distintos puntos de Junín de los Andes fueron condenados a penas de hasta seis años de prisión efectiva. La investigación permitió reconstruir cómo funcionaba la estructura, quién la encabezaba, dónde se almacenaba y fraccionaba la droga y de qué manera se distribuían las dosis en plazas y espacios públicos de la localidad.

Las condenas fueron acordadas mediante un procedimiento de acuerdo pleno presentado por el fiscal jefe Gastón Ávila. Los seis imputados reconocieron su responsabilidad penal durante la audiencia, en la que el representante del Ministerio Público Fiscal expuso la división de tareas que mantenía la organización.

La banda operó entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026. Según la investigación, el grupo tenía una estructura organizada, con un líder que conseguía la cocaína y coordinaba su distribución, mientras que los demás integrantes cumplían funciones vinculadas al acopio, el fraccionamiento y la comercialización.

Cómo funcionaba la organización narco

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Miguel Ángel Aguirre era quien encabezaba la organización. Su función consistía en obtener el clorhidrato de cocaína y coordinar el funcionamiento de los distintos puntos de acopio.

La sustancia era trasladada a diferentes domicilios, donde se realizaba el fraccionamiento en dosis de aproximadamente 0,5 gramos. Uno de esos lugares funcionaba en el barrio Nehuenche, donde Tomás Fausto Giménez estaba encargado de almacenar y preparar la droga para su posterior comercialización.

La distribución se concretaba mediante vendedores que recorrían distintos sectores de Junín de los Andes. Las operaciones se realizaban principalmente en plazas y en la vía pública, donde los integrantes comercializaban las dosis directamente con los compradores.

El dinero obtenido de las ventas era enviado al líder de la organización mediante transferencias a través de billeteras virtuales. De esta manera, la estructura mantenía una división de tareas entre quienes conseguían y almacenaban la sustancia y quienes se ocupaban de venderla.

Qué penas recibieron los seis integrantes de la banda

Las condenas establecidas en el acuerdo pleno contemplaron diferentes responsabilidades dentro de la organización. Miguel Ángel Aguirre recibió la pena más alta, mientras que el resto fue condenado por su participación secundaria en el comercio de estupefacientes agravado.

Miguel Ángel Aguirre: fue condenado a 6 años de prisión efectiva y multa como autor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la participación organizada de tres o más personas. Fue identificado como líder y organizador de la banda.

como autor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la participación organizada de tres o más personas. Fue identificado como líder y organizador de la banda. Tomás Fausto Giménez: recibió 3 años y 6 meses de prisión efectiva y multa. Se le atribuyó la función de acopiar y fraccionar la cocaína en el barrio Nehuenche. También fue condenado por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.

Se le atribuyó la función de acopiar y fraccionar la cocaína en el barrio Nehuenche. También fue condenado por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil. Mario Rubén Aguirre: r ecibió 3 años de prisión de ejecución condicional y multa , además de reglas de conducta durante cuatro años.

, además de reglas de conducta durante cuatro años. Armando Héctor Ricci: fue condenado a 3 años de prisión condicional y multa , con reglas de conducta por tres años.

, con reglas de conducta por tres años. Jeremías Emanuel Dinamarca: recibió 3 años de prisión condicional y multa , con obligaciones de conducta durante dos años.

, con obligaciones de conducta durante dos años. Eric Ezequiel Arriagada: fue condenado a 3 años de prisión condicional y multa, también con reglas de conducta por dos años.

Los allanamientos y la droga secuestrada

La investigación fue desarrollada por el Ministerio Público Fiscal junto con la Policía Provincial y permitió reunir pruebas sobre el funcionamiento de la organización y sus diferentes puntos de operación.

El 2 de mayo se realizaron allanamientos en distintos domicilios vinculados con la banda. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron un total de 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además de la droga, se incautaron balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento, teléfonos celulares y una pistola calibre .22.

El tribunal también dispuso el decomiso de más de 5,2 millones de pesos y 400 dólares estadounidenses, considerados ganancias provenientes de la actividad ilícita.

Qué restricciones deberán cumplir los condenados

Los cuatro integrantes que recibieron penas de ejecución condicional deberán cumplir distintas reglas de conducta durante los plazos establecidos para cada uno.

Entre las obligaciones fijadas se encuentran someterse al control de la Dirección de Población Judicializada, mantener un domicilio declarado, no cometer nuevos delitos y evitar cualquier contacto entre los miembros de la organización.

En cuanto a las dos condenas de cumplimiento efectivo, las penas de Miguel Ángel Aguirre y Tomás Fausto Giménez comenzarán a ejecutarse una vez vencidos los plazos legales de impugnación, ya que las partes no renunciaron a ese derecho. La audiencia de constitución de detenidos fue prevista para el próximo 18 de noviembre.

De esta manera, la resolución judicial alcanzó a los seis integrantes de una estructura que operaba en Junín de los Andes y que, según la investigación, tenía roles diferenciados para conseguir, almacenar, fraccionar y vender cocaína en distintos puntos de la localidad.





