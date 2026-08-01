Desbarataron una banda narco en Cutral Co y Plaza Huincul: secuestraron más de un kilo de cocaína y ocho personas quedaron detenidas

Un amplio operativo contra el narcomenudeo permitió desarticular una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en Cutral Co y Plaza Huincul. Tras diez allanamientos simultáneos, la Policía del Neuquén secuestró más de un kilogramo de cocaína, cerca de 200 gramos de cannabis, alrededor de 14 millones de pesos en efectivo, 300 dólares, teléfonos celulares, balanzas de precisión y tres vehículos. Ocho personas fueron detenidas —tres hombres y cinco mujeres— y quedaron a disposición de la Justicia.

Los procedimientos fueron el resultado de una investigación desarrollada durante casi tres meses por la División Antinarcóticos de la Comarca, que permitió reunir pruebas sobre el funcionamiento de distintos puntos de venta de drogas. Con esa evidencia, la fiscalía solicitó las órdenes judiciales que derivaron en los diez allanamientos realizados en ambas ciudades.

Más de 80 efectivos participaron del operativo que terminó con ocho detenidos en Cutral Co y Plaza Huincul.

Los investigadores determinaron que algunas de las viviendas allanadas ya habían sido objeto de pesquisas en causas anteriores vinculadas al narcomenudeo. Incluso, en Plaza Huincul detectaron que un minimercado era utilizado como fachada para la comercialización de estupefacientes, funcionando como uno de los puntos de venta investigados.

El operativo demandó un importante despliegue de recursos humanos y logísticos. Más de 80 efectivos de las divisiones Antinarcóticos de toda la provincia participaron de las diligencias, con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), el Comando Radioeléctrico, la División Tránsito Plaza Huincul y un Grupo de Intervención Rápida de la Metropolitana, que trabajaron de manera coordinada para ejecutar las medidas judiciales.

La Policía secuestró más de un kilo de cocaína, marihuana, dinero, celulares, balanzas y tres vehículos.

Las autoridades destacaron que el procedimiento forma parte de la estrategia provincial para combatir el microtráfico de drogas y desarticular las organizaciones dedicadas a la venta de estupefacientes. Desde la entrada en vigencia de la Ley Provincial 3.488, que otorgó a Neuquén la competencia para investigar el narcomenudeo, las fuerzas de seguridad retiraron de circulación más de 254 kilogramos de droga y lograron que 145 personas fueran privadas de la libertad en causas vinculadas a este delito.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el fortalecimiento de la Policía, la incorporación de recursos y el incremento de los operativos permitieron mejorar la capacidad de respuesta frente al delito. Además, señalaron que, según datos del Sistema Nacional de Estadística Criminal, durante 2025 también se registró una disminución de otros delitos patrimoniales, como robos, estafas y extorsiones, en el marco de una estrategia de seguridad basada en la prevención y la persecución activa de las organizaciones delictivas.