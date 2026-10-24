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Cortes de luz en Neuquén este domingo 25 de octubre: qué zonas estarán sin servicio y en qué horarios

Las tareas se desarrollarán este 25 de octubre en distintos horarios. Los trabajos abarcan la adaptación de instalaciones vinculadas con la obra de Avenida Mosconi y el retiro de cables ajenos a la cooperativa.

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Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 24 de octubre de 2026 a las 10:21
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Los equipos trabajarán en distintos puntos de la capital neuquina para adaptar las redes existentes a las nuevas obras.

CALF realizará este domingo 25 de octubre tres intervenciones que dejarán sin electricidad temporalmente a distintos sectores de la capital provincial. Dos de los trabajos permitirán adaptar las instalaciones al avance de la nueva avenida Mosconi, mientras que el tercero apunta a retirar cableado de otras empresas para reducir riesgos en la red.

Los cortes se distribuirán en diferentes franjas horarias y abarcarán áreas delimitadas por calles y avenidas de la ciudad. La cooperativa informó que las tareas cuentan con la autorización del Órgano de Control Municipal.

CALF trabajará en dos sectores por la nueva avenida Mosconi

La primera interrupción se extenderá de 6 a 12.30. Comprenderá el área ubicada desde Lainez hasta Tierra del Fuego, entre Carro/Libertad y Sarmiento/Mitre. En ese sector, los operarios adecuarán la infraestructura eléctrica para compatibilizarla con el avance de la obra vial.

El segundo corte vinculado con la avenida comenzará a las 13 y finalizará a las 16.30. La zona alcanzada se encuentra entre José Rosa y Verzegnassi, desde Félix San Martín hasta Mazzoni. Allí también realizarán modificaciones en las instalaciones existentes para permitir que los trabajos urbanos continúen.

El retiro de cables tendrá una interrupción más breve

La tercera intervención se concentrará en el área comprendida entre Ministro González e Independencia, desde Santa Fe hasta Entre Ríos. El suministro se interrumpirá entre las 11 y las 11.30, durante las tareas destinadas a retirar cableado de terceros por motivos de seguridad.

Las tres intervenciones forman parte de los trabajos necesarios para adaptar los servicios eléctricos a las modificaciones urbanas de Neuquén. La coordinación entre las obras viales y las instalaciones de energía busca reducir riesgos y evitar incompatibilidades a medida que avanza la transformación de la ciudad.

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