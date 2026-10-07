El Gobierno de la Provincia, a través de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (Anide), impulsa un proyecto de investigación que busca generar información sobre la movilidad urbana en Neuquén, Centenario y Plottier, con el objetivo de aportar evidencia científica para la planificación y gestión del transporte y los distintos modos de desplazamiento de la gente.

La propuesta, denominada “Ciencia aplicada y participación comunitaria para la generación y gestión de información sobre movilidad urbana en Neuquén, Centenario y Plottier”, es dirigida por el doctor en Geografía Germán Gabriel Pérez y forma parte de los cinco proyectos seleccionados en la convocatoria Ciencia en Territorio. El acta para dar inicio fue firmada días atrás, durante un acto que presidió el gobernador Rolando Figueroa y que contó con la participación del ministro Jefe de Gabinete Juan Luis Ousset.

La iniciativa contempla un relevamiento cuali-cuantitativo que permitirá conocer la experiencia de quienes utilizan el transporte público, se movilizan en automóvil particular, utilizan bicicleta o realizan sus desplazamientos a pie. La información permitirá abordar la movilidad desde una perspectiva integral y construir una herramienta que pueda sostenerse en el tiempo.

Pérez explicó que uno de los principales objetivos es “registrar la experiencia de los usuarios” y avanzar más allá de los diagnósticos puntuales. En ese sentido, señaló que se busca implementar una herramienta permanente que permita gestionar la información generada y ponerla a disposición de quienes tienen responsabilidades de gestión, de los investigadores y de la comunidad en general.

“Lo que estamos buscando es que esa herramienta se sostenga en el tiempo y que esté disponible para tomar mejores decisiones políticas con evidencia científica”, explicó.

El investigador destacó además que la movilidad “no entiende de jurisdicciones” y que los desplazamientos cotidianos exceden los límites administrativos de cada localidad. Por este motivo, el proyecto aborda de manera conjunta a Neuquén, Centenario y Plottier y plantea, a futuro, la posibilidad de ampliar el trabajo incluso hacia las ciudades de Río Negro vinculadas funcionalmente con la Confluencia.

La iniciativa contempla un relevamiento cuali-cuantitativo que permitirá conocer la experiencia de quienes utilizan el transporte público, se movilizan en automóvil particular, utilizan bicicleta o realizan sus desplazamientos a pie.

Una herramienta abierta y permanente

El proyecto prevé una primera etapa de trabajo con especialistas y equipos que ya desarrollan acciones vinculadas con la movilidad, la seguridad vial, la inteligencia artificial aplicada al transporte y otras áreas relacionadas. Posteriormente, se realizará un relevamiento en las ciudades involucradas para conocer las percepciones y experiencias de la población.

La intención es que los resultados no queden circunscriptos a una investigación, sino que puedan conformar un sistema de información que se actualice y permanezca accesible.

“Si cambia el transporte público, una encuesta sobre ese transporte público queda ahí y no podemos seguir avanzando. La idea es que esta encuesta, que toma muchas variables, se sostenga en el tiempo”, explicó Pérez.

La herramienta buscará ofrecer información accesible sobre qué opinan los vecinos acerca del transporte público, la bicicleta, las caminatas y otros aspectos vinculados con sus formas de desplazamiento. De esta manera, la información podrá ser utilizada tanto para la investigación y la gestión como por la comunidad.

“Que no sea una tabla de Excel, sino algo donde el vecino pueda entrar y ver qué dice hoy la gente del transporte público, qué opina sobre la bicicleta o qué pretende sobre su propia movilidad”, ejemplificó el investigador.

El aporte de las Defensorías

La iniciativa surgió a partir de la observación de las dificultades que presenta la movilidad cotidiana en la Región Confluencia y de la necesidad de incorporar una mirada científica al análisis de una problemática que atraviesa a distintas localidades.

El defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Gustavo Pereyra, explicó que desde el organismo identificaron la movilidad como un tema de creciente complejidad, que involucra no solo al transporte público sino también al uso del automóvil particular, la bicicleta y los desplazamientos peatonales.

“Entendíamos que hacía falta hacer una propuesta desde el punto de vista científico”, señaló Pereyra, quien destacó el trabajo que vienen desarrollando los gobiernos locales en materia de circulación, transporte y movilidad activa y explicó que la Defensoría consideró necesario impulsar una investigación que permitiera realizar una propuesta a los gobiernos municipales basada en información y conocimiento científico.

“Nos pareció fantástica la idea del Gobierno de la Provincia de tener a la ciencia en el territorio”, sostuvo en referencia a la convocatoria implementada a través de ANIDE.

El proyecto cuenta con la participación del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS-CONICET-Universidad Nacional del Comahue), el Laboratorio de Ecología de Bordes de la Universidad de Flores, las facultades de Economía y Administración y de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue, además de la Defensoría del Pueblo de Neuquén Capital y la Defensoría del Vecino de Centenario.

Pereyra destacó el carácter interdisciplinario de la iniciativa y expresó su expectativa de que el trabajo permita, una vez concluido, contar con “una propuesta seria y con el aporte científico” para los municipios de la región.

Ciencia aplicada a problemas concretos del territorio

Desde ANIDE destacaron que Ciencia en Territorio propone un cambio en la forma de producir conocimiento, orientándolo hacia las demandas concretas de las comunidades. El secretario ejecutivo de la Agencia, Joaquín Perren, explicó que el programa surgió a partir de problemas identificados junto a los delegados regionales y que -en esta primera etapa- se financiaron cinco proyectos correspondientes a distintas regiones de la provincia.

“Lo que buscamos con este programa -dijo- es pasar de un modelo de ciencia por oferta de excelencia, pero un tanto cerrado sobre sí mismo, a uno que se estructure a partir de las demandas de nuestras comunidades”, señaló.

El proyecto sobre movilidad urbana, en particular, articula instituciones científicas, organismos públicos y comunidad para generar información que permita comprender cómo se movilizan las personas en la Región Confluencia y aportar herramientas para la toma de decisiones basadas en evidencia.

El acompañamiento provincial para llevarlo adelante consiste en un aporte equivalente a 10 millones de pesos que se instrumentará mediante recursos y asistencias técnicas afrontados con el presupuesto de ANIDE.