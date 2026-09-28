La Provincia de Neuquén prepara un concurso de proyectos para diseñar un nuevo Hub de Transporte, una iniciativa que busca transformar al aeropuerto de la capital en un punto estratégico de conexión para la región. El gobernador Rolando Figueroa anunció que la convocatoria se realizará en menos de un mes y convocó a profesionales neuquinos a participar de la propuesta.

El proyecto apunta a integrar distintos medios de transporte en un mismo nodo. La planificación contempla que quienes lleguen en avión puedan continuar su viaje mediante trenes hacia distintos puntos del Valle, colectivos hacia localidades del interior y vehículos con conexión directa con el centro de Neuquén capital.

El proyecto contempla convertir al aeropuerto en un nodo estratégico de conexión regional.

Figueroa explicó que la iniciativa busca resolver parte de las dificultades actuales de conectividad entre el aeropuerto y las distintas localidades. En ese sentido, destacó que la Provincia mantiene conversaciones con actores vinculados al sistema ferroviario y mencionó también el trabajo que viene desarrollando Río Negro para fortalecer la conexión regional.

Además del componente de transporte, el diseño podría incorporar un área comercial en el entorno del aeropuerto. El gobernador planteó incluso la posibilidad de sumar un shopping como parte del desarrollo del sector, aunque se trata de una alternativa que deberá quedar contemplada en el proyecto que surja del concurso.

La iniciativa busca mejorar la conexión entre el aeropuerto, Neuquén capital y las localidades del interior.

El anuncio se suma al proyecto presentado semanas atrás para avanzar en un nuevo centro de conexión para la capital provincial. La propuesta forma parte de una planificación más amplia de infraestructura y conectividad impulsada por la Provincia y el municipio, en un contexto de crecimiento urbano y demográfico de Neuquén.