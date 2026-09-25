Las intensas lluvias que afectaron a distintos sectores de Neuquén también provocaron complicaciones en Villa Pehuenia y Moquehue, donde el crecimiento del arroyo Quillahue obligó a desplegar un operativo de monitoreo, asistencia y trabajos sobre distintos puntos de la localidad.

En Moquehue, el aumento del caudal generó inconvenientes en algunos sectores próximos al cauce, viviendas y vías de circulación. Ante esta situación, personal municipal mantuvo una presencia permanente para evaluar la evolución del arroyo y atender los requerimientos de los vecinos.

Los equipos municipales limpiaron tomas de agua, acondicionaron calles y asistieron a vecinos afectados.

Uno de los principales trabajos estuvo concentrado en las tomas de agua, que resultaron afectadas por el temporal. La acumulación de agua y sedimentos interrumpió transitoriamente la captación y provocó una interrupción del servicio de la red. Personal de la delegación municipal trabajó desde temprano para recuperar el suministro, que pudo restablecerse durante la mañana.

En la toma correspondiente al barrio Los Notros se contó con el apoyo de la Brigada de Manejo del Fuego de Moquehue, que colaboró con las tareas de limpieza y recuperación. También se intervino en la toma del barrio Chenque Co, una de las instalaciones que abastece a buena parte de la localidad.

El intendente Arturo De Gregorio recorrió sectores afectados y coordinó las tareas junto al equipo municipal.

Las calles que presentaron dificultades fueron acondicionadas para garantizar la circulación. Los trabajos continuarán durante este viernes 25 de septiembre y mañana en distintos sectores de Villa Pehuenia y Moquehue, donde las precipitaciones dejaron zonas que requieren tareas de mantenimiento y recuperación.

El intendente Arturo De Gregorio se trasladó desde temprano junto con su equipo para coordinar el operativo en los distintos puntos afectados. La delegación municipal, el área de Desarrollo Social y Defensa Civil trabajaron de manera ininterrumpida en el monitoreo del arroyo y en la asistencia a los vecinos.

“Ayer estuvimos supervisando permanentemente, monitoreando el impacto del avance de la lluvia. Permanecimos con guardia activa durante todo el día. Y hoy seguimos en Moquehue, acompañando a los vecinos”, señaló De Gregorio.

El jefe comunal indicó además que, de mantenerse la mejora de las condiciones meteorológicas, la situación debería comenzar a normalizarse durante las próximas horas, a medida que disminuyan los caudales.

Un temporal que afectó a distintos puntos de Neuquén

La situación registrada en Villa Pehuenia y Moquehue se produjo en el marco del fuerte temporal de lluvias que afectó a diferentes regiones de la provincia. Si bien las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar y Neuquén redujo el nivel de alerta, desde los organismos provinciales se mantiene el monitoreo sobre los cursos de agua y la infraestructura afectada.

Según informó la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la mejora del tiempo no implica la habilitación automática de los caminos que permanecen restringidos. En distintas rutas provinciales y pasos internacionales continúan las tareas de evaluación y existen sectores afectados por acumulación de agua, barro y sedimentos, desbordes y daños en la infraestructura vial.

Continúa el monitoreo del arroyo Quillahue mientras disminuyen los caudales y mejoran las condiciones meteorológicas.

Desde la Provincia se pidió respetar los cortes y las indicaciones del personal que trabaja en las zonas afectadas, mientras continúa el seguimiento de ríos, arroyos, cañadones, rutas y puentes.

En este contexto, el monitoreo del arroyo Quillahue continuará durante las próximas horas en Villa Pehuenia y Moquehue, con el objetivo de anticipar nuevas complicaciones y avanzar con las tareas necesarias para recuperar las condiciones habituales de circulación y prestación de los servicios.