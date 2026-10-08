La lluvia y el frío volvieron a instalarse en Neuquén y el Alto Valle, con jornadas grises y temperaturas bajas que obligaron a volver al abrigo en plena primavera. El escenario está asociado al ingreso de aire frío y húmedo, que mantiene condiciones inestables en buena parte de la región. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó que todavía quedan varios días con estas características.

En este contexto, Horacio Collado, secretario técnico de la AIC, explicó que el fenómeno continuará durante los próximos días. “Sigue la sudestada y como tal está situación de llovizna y frío hasta el sábado”, señaló al referirse al panorama meteorológico que atraviesa la región.

Horacio Collado, secretario técnico de la AIC, explicó cómo continuará el escenario meteorológico.

La expectativa está puesta entonces en el sábado, cuando comenzaría a notarse una mejora de las condiciones. Los pronósticos anticipan un ascenso de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones, aunque el cielo podría mantenerse mayormente cubierto. Para Neuquén, la AIC proyecta una máxima cercana a los 11 grados durante el sábado y condiciones todavía variables.

Sin embargo, la mejora no significaría el final definitivo de la inestabilidad. Collado advirtió que “el próximo martes vuelven estas condiciones”, por lo que el alivio durante el fin de semana podría ser solamente temporario. De acuerdo con la AIC, durante los próximos días continuarán los períodos inestables y existe probabilidad de precipitaciones débiles durante la próxima semana.

El alivio del fin de semana podría ser breve y la inestabilidad regresaría durante la próxima semana.

Así, la pregunta que queda abierta para los próximos días es cuándo llegará finalmente una primavera más estable a Neuquén. Mientras tanto, el pronóstico mantiene la combinación de nubosidad, humedad y temperaturas bajas, con un respiro durante el fin de semana que podría durar poco.