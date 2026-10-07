El tiempo vuelve a complicarse este miércoles en Neuquén con una jornada marcada por las lluvias, el frío y el viento. Según la actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad de Neuquén tendrá precipitaciones durante todo el día, con una probabilidad de entre el 70% y el 100%, mientras que la temperatura se moverá entre los 8 y los 11 grados.

En la capital provincial, además, el viento será otro de los protagonistas. Se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h durante buena parte de la jornada y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la tarde. Para el Alto Valle rige una alerta amarilla por lluvias, con acumulados estimados de entre 10 y 30 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la tarde en la capital neuquina.

La situación también alcanza a la zona cordillerana, aunque con características diferentes. En Villa La Angostura se prevé una mínima de 5°C y una máxima de 10°C, con lluvias y posibles nevadas durante la mañana. Por la tarde podrían presentarse lluvias aisladas y durante la noche volverían las precipitaciones, con posibilidad de nieve.

En la localidad cordillerana, el viento soplará desde el oeste durante la mañana y rotará al sudoeste por la tarde, cuando podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h. La combinación de frío, lluvia y nieve podría generar una jornada invernal en pleno inicio de octubre, especialmente en sectores altos.

El viento también será protagonista en Villa La Angostura, con ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde.

De acuerdo con el pronóstico actualizado, las condiciones inestables se mantendrán durante este miércoles y podrían comenzar a mejorar recién el jueves. Por eso, se recomienda circular con precaución, especialmente durante los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones y el viento.