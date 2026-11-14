Aluminé: Flavia Cuiñas competirá por la intendencia con el respaldo de Primero Neuquén

Flavia Cuiñas confirmó su candidatura a intendenta de Aluminé por Primero Neuquén y presentó una propuesta centrada en mejorar los servicios básicos, ampliar la infraestructura y fortalecer el turismo. La actual directora del Distrito Educativo XI buscará trasladar a la localidad algunas de las políticas de gestión que impulsa el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, especialmente en materia de inversión pública, administración de recursos y ejecución de obras.

La candidata tiene 53 años y acumula más de 25 años de experiencia en el sistema educativo público. Su decisión de competir por el gobierno municipal, explicó, responde a la intención de aportar a la comunidad desde otro lugar y atender necesidades que todavía permanecen pendientes.

Cuiñas tomó como referencia el crecimiento de la capital neuquina y destacó el contraste que observa cada vez que viaja desde el interior provincial. "La gente del interior viajamos a Neuquén por distintas circunstancias y vemos cómo crece la capital a pasos agigantados", señaló.

Su planteo apunta a construir una administración con capacidad para gestionar proyectos, ordenar las cuentas y acelerar las respuestas a los vecinos. También propone trabajar en sintonía con el gobernador Rolando Figueroa y conformar equipos municipales con autonomía para impulsar iniciativas y conseguir recursos.

Cuiñas pone el acceso a los servicios básicos entre sus prioridades

Uno de los principales ejes de su plataforma es resolver las necesidades de infraestructura que afectan a distintos sectores de Aluminé. Entre las prioridades mencionó garantizar el acceso al agua potable durante todo el año, ampliar las conexiones cloacales, extender la red de gas y mejorar los caminos.

La candidata puso especial atención en las familias que todavía dependen de la leña para calefaccionarse. "En Aluminé todavía tenemos lugares donde nos calefaccionamos a leña. De esto y de muchas obras más nos vamos a ocupar", afirmó.

La propuesta también incluye a los parajes rurales Ruca Choroi, Abra Ancha y Quillén. La intención es mejorar su conexión con la localidad y ampliar el acceso a servicios esenciales, para que las distancias no representen una desventaja para quienes viven fuera del área urbana.

Otro punto central es el mantenimiento permanente de las calles vecinales y los accesos. Cuiñas considera que contar con caminos transitables durante las distintas estaciones resulta fundamental para facilitar el traslado de los habitantes, acompañar la producción y mejorar la circulación de los visitantes.

El turismo y el empleo forman parte del proyecto para Aluminé

La iniciativa de Primero Neuquén también busca fortalecer la actividad turística mediante una mayor articulación con emprendedores y empresas privadas. El objetivo es sostener eventos durante todos los meses del año y generar movimiento económico más allá de las temporadas tradicionales.

Para Cuiñas, la infraestructura y la conectividad son condiciones necesarias para aprovechar el potencial turístico de Aluminé. La mejora de los caminos y los accesos permitiría facilitar los recorridos, fortalecer los circuitos y generar nuevas oportunidades de trabajo para las familias de la localidad.

En ese esquema, la candidata plantea modificar la dinámica de atención municipal. Propone equipos técnicos y profesionales con capacidad de resolver las consultas cotidianas sin demoras y un municipio más activo en la búsqueda de soluciones.

Su vínculo con Aluminé también ocupa un lugar importante en la propuesta. Integrante de una familia con profundas raíces en la localidad, contó que desde adolescente participó en actividades comunitarias y que su padre le transmitió la importancia de estar cerca de los vecinos.

"Soy una convencida de que el sentido de todo es prestarle atención a la persona que uno tiene al lado", expresó.

Con la candidatura definida, Cuiñas buscará llevar esos ejes a la discusión electoral: servicios básicos, caminos, desarrollo turístico y una administración municipal con mayor capacidad de respuesta. La propuesta se enmarca en el proyecto provincial de Rolando Figueroa y toma como referencia la gestión de Mariano Gaido en la capital neuquina.