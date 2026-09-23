La Municipalidad de Neuquén llevó adelante la segunda edición de “Danzar la Vida”, una propuesta destinada a los adultos mayores de la ciudad que tuvo como protagonistas a 260 participantes. La jornada estuvo marcada por la música, el baile y los encuentros entre integrantes de distintos espacios destinados a la tercera edad.

La iniciativa municipal apunta a consolidar nuevos espacios de encuentro para los adultos mayores.

El evento tuvo como objetivo generar un espacio de recreación y participación activa, donde los adultos mayores pudieran compartir una jornada diferente y disfrutar de distintas expresiones vinculadas con la danza. La propuesta también apunta a fortalecer los vínculos sociales y promover actividades que contribuyan al bienestar y a una vida activa.

Durante el encuentro, los participantes pudieron disfrutar de una jornada compartida junto a otros adultos mayores de la ciudad. La iniciativa forma parte de las actividades que se impulsan desde el municipio para acompañar a este sector de la comunidad y generar espacios de integración, participación y entretenimiento.

Los adultos mayores participaron de distintas actividades durante la propuesta municipal.

La segunda edición de “Danzar la Vida” también permitió poner en valor el rol de la cultura y las actividades recreativas como herramientas para el encuentro. El baile se convirtió así en el punto de conexión entre los distintos grupos que participaron de la jornada, con una convocatoria que alcanzó a 260 adultos mayores.

Con esta nueva edición, la propuesta busca continuar creciendo y consolidarse dentro de la agenda de actividades destinadas a los adultos mayores de Neuquén, generando espacios donde puedan compartir, expresarse y disfrutar de nuevas experiencias junto a sus pares.