Personal de la División Brigada Rural y Montada del Limay intervino este lunes de 21 de septiembre luego de detectar seis vacas sueltas en inmediaciones de un callejón ubicado frente a la dependencia policial, a pocos metros de la Ruta Provincial 17, en Picún Leufú.

Los efectivos actuaron para evitar que los animales permanecieran en la vía pública. Primero los arrearon hasta un lugar seguro y posteriormente iniciaron las actuaciones para determinar quién era el propietario.

La investigación permitió establecer que las vacas pertenecían a un vecino de Picún Leufú, quien se presentó en el lugar y reconoció a los animales como de su propiedad.

El propietario recibió una infracción

Una vez identificado el dueño, la Policía procedió a labrar el acta de infracción correspondiente a la Ley Provincial 3507, normativa que establece un régimen específico para los animales sueltos que puedan representar un riesgo en espacios públicos.

Las actuaciones fueron elevadas al Tribunal de Faltas de Picún Leufú, organismo que deberá continuar con el procedimiento administrativo correspondiente.

La intervención terminó así sin que los animales permanecieran en las inmediaciones de la ruta, mientras que la situación del propietario quedó sujeta a las actuaciones del organismo competente.

Qué establece la Ley 3507 sobre los animales sueltos

La Ley Provincial 3507 contempla mecanismos para la captura y traslado de animales que se encuentren sueltos y puedan generar un riesgo para las personas o los bienes.

En procedimientos recientes, la normativa fue utilizada para intervenir ante caballos y vacas encontrados cerca de rutas neuquinas. La legislación prevé que, cuando corresponde, los animales sean trasladados a un lugar de depósito y que el propietario deba acreditar su dominio y afrontar las obligaciones que correspondan para recuperarlos.

La normativa también contempla responsabilidades vinculadas con los inmuebles linderos a caminos y rutas, especialmente cuando los alambrados no impiden el ingreso de animales a la zona de circulación.

El problema excede este operativo

La presencia de animales sueltos constituye un problema recurrente en distintos corredores viales de Neuquén.

En mayo de 2026, la Policía neuquina informó distintos operativos para retirar caballos y otros animales de rutas provinciales y nacionales. En aquella oportunidad, autoridades señalaron sectores de las rutas 22, 40 y 5 entre las zonas donde se habían registrado intervenciones.

También durante septiembre de 2026 se realizó un procedimiento en el sector de Siete Lagos, donde fueron retirados cuatro caballos y dos vacunos y se labraron actas de infracción bajo la misma Ley 3507.

El antecedente muestra que la problemática no se limita a un único punto de la provincia y que los operativos buscan actuar antes de que la presencia de animales derive en un siniestro.

Un antecedente reciente en Picún Leufú

La situación adquiere especial relevancia por los antecedentes registrados en las rutas cercanas a Picún Leufú.

En abril de 2026, un automóvil chocó contra caballos que se encontraban sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1349 y en cercanías de la localidad. El impacto dejó tres personas heridas y dos de los animales murieron.

Aunque aquel episodio involucró equinos y ocurrió sobre otra ruta, permite dimensionar el riesgo que puede representar la presencia de animales en sectores próximos a corredores de circulación vehicular.