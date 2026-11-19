La demora en los procesos judiciales, la designación de jueces y los mecanismos de control sobre su desempeño son algunos de los principales desafíos que enfrenta la Justicia de cara al siglo XXI. Estos temas serán parte de una jornada de debate que se realizará este viernes en la Universidad de Flores (UFLO), en Neuquén, con la participación del exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda.

En diálogo con el programa La Segunda Mañana, que se emite por AM550, Federico Ambroggio, abogado y disertante de la jornada, señaló que el factor tiempo ocupa un lugar central entre las problemáticas del sistema judicial. En ese sentido, explicó que las demoras no solamente se producen en la resolución de los expedientes, sino también en la cobertura de vacantes en los tribunales, una situación que genera acumulación de causas y retrasa las respuestas a los conflictos que llegan a la Justicia.

Federico Ambroggio explicó los principales ejes de la jornada durante una entrevista en AM550.

En el ámbito provincial, uno de los temas centrales será la implementación del nuevo Código Procesal Civil de Neuquén, que incorpora un sistema adversarial y modifica el protagonismo de los distintos actores durante los procesos. Ambroggio explicó que este modelo coloca a las partes en un rol más activo, mientras que el juez conserva sus funciones dentro del procedimiento. Además, destacó que se trata de una experiencia novedosa en el derecho público provincial, que podría generar debates similares en otras jurisdicciones de la Patagonia, como Río Negro y Chubut.

La jornada también abordará la selección de magistrados, los mecanismos de control ciudadano y la evaluación periódica del desempeño de los jueces. Sobre este último punto, el abogado recordó que la Constitución de Neuquén contempla una cláusula vinculada a la evaluación de los magistrados, cuya aplicación fue y continúa siendo motivo de discusión en los ámbitos judiciales.

La actividad se realizará este viernes en la Universidad de Flores, con modalidad presencial y transmisión online.

Otro de los ejes estará relacionado con el vínculo entre el derecho y el desarrollo económico de la región. En particular, se analizará el rol de las provincias frente al crecimiento de actividades vinculadas con la energía y los hidrocarburos, especialmente en Neuquén y Río Negro. El conversatorio contará con la participación de la doctora Camila Figueroa, Pablo Matkovich como anfitrión y Juan Carlos Maqueda, quien integró durante más de 20 años la Corte Suprema y también tuvo una extensa trayectoria institucional como convencional constituyente y senador nacional.

El encuentro se desarrollará este viernes a las 14 hasta las 15.30, en el campus de la UFLO ubicado en el Parque Central de Neuquén. La actividad será presencial y también contará con transmisión online. La participación es abierta y gratuita, aunque requiere inscripción previa, que podrá realizarse a través del código QR incluido en el flyer de difusión o mediante las redes sociales de la universidad.

Mira la entrevista completa a Federico Ambroggio: