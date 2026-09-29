Cuatro familias que estaban asentadas en el sector Cañadón del barrio Alta Barda, en Neuquén capital, comenzaron este martes 29 de septiembre el desarme voluntario de sus casillas, en el marco de la primera etapa de desalojo de tierras fiscales impulsada por el Municipio.

El procedimiento se realizó durante el mediodía con cobertura preventiva de efectivos de la Comisaría Cuarta y la intervención de personal municipal de Resguardo Territorial, Relevamiento y Ordenamiento Territorial, dependiente de la Subsecretaría de Tierras.

La medida se desarrolla de manera pacífica y dentro del plazo establecido por la intimación municipal del 17 de septiembre, que vence el próximo 2 de octubre. Una vez retiradas las estructuras, el Municipio prevé rellenar el terreno con escombros para evitar nuevas ocupaciones.

Cómo se desarrolla el operativo en Cañadón

La primera etapa contempla el retiro de las construcciones precarias de las cuatro familias que se encontraban en el sector. Según la información difundida sobre el procedimiento, los ocupantes comenzaron voluntariamente a desarmar sus respectivas casillas.

La Policía intervino para garantizar la seguridad durante las tareas, mientras que las distintas áreas municipales participaron en el operativo territorial y en el seguimiento de la medida.

La intervención se concentra en terrenos fiscales, es decir, tierras pertenecientes al Estado, cuya ocupación y utilización están sujetas a las disposiciones correspondientes.

Qué pasará después del retiro de las casillas

El Municipio informó que, una vez finalizado el desarme y el retiro de las estructuras, se realizará el relleno del sector con escombros.

El objetivo declarado de esa intervención es impedir que se instalen nuevos asentamientos en el lugar. La medida busca evitar la continuidad de ocupaciones en el área alcanzada por el procedimiento.

Por el momento, la información disponible no precisa si habrá nuevas etapas de desalojo en otros sectores de Alta Barda ni si existen más familias alcanzadas por intimaciones similares.

El plazo de intimación vence el 2 de octubre

La intimación municipal fue dispuesta el 17 de septiembre y estableció como fecha límite el 2 de octubre. El operativo de este martes se inició antes de ese vencimiento, con el desarme voluntario de las casillas.

El cumplimiento de ese plazo es uno de los datos centrales para entender el procedimiento: las tareas comenzaron mientras todavía estaba vigente el período otorgado por el Municipio.

El estado actual es de retiro de las estructuras, con presencia policial preventiva y coordinación de las áreas municipales involucradas. Los próximos pasos serán completar el desarme y avanzar con la intervención física del terreno.