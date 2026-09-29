La localidad de Villa Pehuenia Moquehue busca dar un paso importante en el fortalecimiento de su actividad comercial. El intendente Arturo de Gregorio presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal de Alivio Comercial "Habilita VPM", una iniciativa destinada a simplificar los procesos de habilitación, reducir costos y acompañar a comerciantes y emprendedores en la regularización de sus actividades.

La propuesta apunta a generar condiciones más accesibles para quienes ya desarrollan una actividad económica en la localidad y también para quienes proyectan abrir un nuevo emprendimiento en uno de los destinos turísticos más importantes de la cordillera neuquina.

Menos burocracia para habilitar un comercio

Uno de los pilares de "Habilita VPM" es la creación de una Licencia Comercial Simplificada. Según el proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal, quienes necesiten obtener una nueva habilitación o renovar una existente podrán hacerlo mediante un procedimiento más ágil, con menos requisitos administrativos y a través de herramientas digitales.

La medida busca reducir tiempos y facilitar el cumplimiento de las exigencias municipales, un reclamo frecuente entre pequeños comerciantes y emprendedores de la localidad.

Bonificaciones para aliviar costos

El programa también contempla incentivos económicos destinados a favorecer la regularización comercial.

Entre los beneficios previstos se encuentran la emisión sin costo de determinadas habilitaciones, bonificaciones sobre deudas y reducciones en trámites vinculados a obras, lo que representa un alivio económico para quienes necesitan ponerse al día con la normativa vigente.

Desde el Ejecutivo pehueniense consideran que estas herramientas pueden contribuir a ampliar la cantidad de comercios formalmente habilitados y mejorar la actividad económica local.

Acompañamiento personalizado para cada comerciante

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es el asesoramiento individualizado. A través del programa, cada comerciante podrá conocer con precisión cuál es su situación administrativa, qué documentación posee, qué requisitos le faltan completar y a qué beneficios puede acceder.

La intención es que el proceso de regularización no se convierta en una barrera para el desarrollo de emprendimientos locales, especialmente en una localidad donde el turismo y los servicios representan una parte clave de la economía.

El mensaje del intendente Arturo de Gregorio

Al presentar la propuesta, el jefe comunal destacó la importancia de generar herramientas que favorezcan el desarrollo del comercio formal.

"En Villa Pehuenia Moquehue queremos que quien tenga ganas de trabajar y de emprender encuentre las puertas abiertas. Este programa es una herramienta concreta para acompañar a nuestros comerciantes: menos trámites, menos costos y más posibilidades de regularizarse. Porque el comercio local es parte esencial de nuestra comunidad y nosotros estamos acá para apoyarlo", afirmó De Gregorio.

El intendente también remarcó que la formalización comercial es clave para el crecimiento de la localidad y para sostener los servicios que brinda el municipio.

"La recaudación municipal es fundamental para la gestión que llevamos adelante, una gestión dinámica y con metas para 2027. Pero también necesitamos un comercio formal y habilitado, y entendemos que con herramientas que ayuden a regularizar, es posible lograr la responsabilidad compartida", sostuvo.

Cómo acceder al programa

Los comerciantes interesados en conocer los alcances de "Habilita VPM" o iniciar el proceso de regularización podrán comunicarse a través de los canales habilitados por el municipio:

WhatsApp Comercio: 2942-661155

WhatsApp Turismo: 2942-472740

La iniciativa deberá ahora ser analizada por el Concejo Deliberante, que tendrá a su cargo el tratamiento del proyecto de ordenanza para su eventual aprobación.