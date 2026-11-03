Después de 17 años, Neuquén destrabó una obra clave para proteger al Alto Valle de las grandes crecidas

El gobernador Rolando Figueroa firmó este lunes 2 de noviembre con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, un convenio de colaboración para avanzar con la construcción del canal aliviador de la presa Portezuelo Grande, en el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados.

El acuerdo permitirá zanjar una deuda que el Estado nacional mantiene desde 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme una sentencia que ordenó ejecutar las obras necesarias para ampliar la capacidad de evacuación de la presa y garantizar condiciones de seguridad frente a crecidas extraordinarias.

Después de 17 años, la gestión neuquina logró formalizar y poner en marcha el proyecto. La obra permitirá proteger a las poblaciones ubicadas aguas abajo del río Neuquén, además de resguardar infraestructura estratégica, actividades productivas y el desarrollo energético de Vaca Muerta.

“Firmamos además el convenio marco para ejecutar el Canal Aliviador de Vaca Muerta en la presa Portezuelo Grande, una obra hídrica clave para el manejo del agua y la seguridad de nuestra región”, celebró Figueroa.

Por su parte, Caputo informó que “establece un marco de colaboración entre Neuquén y el ministerio de Economía que permitirá avanzar con una obra de infraestructura hídrica clave para garantizar el desarrollo sostenido de Vaca Muerta y potenciar la actividad regional”.

“Seguimos trabajando junto a los gobernadores para alcanzar acuerdos que permitan llevar adelante estas obras estratégicas para el desarrollo productivo del país”, completó el ministro.

Convenio para el desarrollo de la obra

El convenio establece un trabajo coordinado para desarrollar una obra de aproximadamente 1.620 metros sobre la margen derecha de Portezuelo Grande, con capacidad para conducir hasta 4.000 metros cúbicos de agua por segundo.

El objetivo es incorporar una tercera vía de evacuación que permita responder ante eventos hidrológicos extremos y evitar que el nivel del embalse alcance condiciones que comprometan la seguridad de la presa.

El proyecto fue elaborado por la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, por encargo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Los estudios técnicos determinaron que la principal limitación del complejo Cerros Colorados frente a grandes crecidas no está en la capacidad de almacenamiento de sus embalses, sino en las posibilidades de evacuar grandes volúmenes de agua.

El nuevo canal funcionará como una tercera alternativa de descarga hacia el embalse Los Barreales. Su activación estará asociada a un sistema de terraplén fusible, diseñado para habilitar el paso del agua cuando se alcancen determinados niveles de crecida.

La infraestructura tendrá un impacto directo en la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo, especialmente en el Alto Valle, además de proteger rutas, instalaciones y actividades económicas vinculadas con la producción hidrocarburífera.

El Estado nacional tendrá a su cargo el desarrollo del proyecto ejecutivo, los procedimientos de contratación, la inspección y la supervisión de los trabajos, a través de la Secretaría de Obras Públicas.

La secretaría de Energía deberá gestionar los mecanismos de financiamiento, que se instrumentará mediante los contratos de concesión de los complejos hidroeléctricos del Comahue y los instrumentos financieros correspondientes.

Por su parte, la Provincia asumirá la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental y Social, los permisos vinculados con el uso del agua y del cauce, la disponibilidad de terrenos y las autorizaciones necesarias para ejecutar los trabajos