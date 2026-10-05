El nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº 302 de Colipilli Abajo, en el departamento Ñorquín, presenta un 21% de avance y permitirá que la comunidad educativa deje atrás más de tres décadas de funcionamiento en instalaciones provisorias.

La obra comenzó en mayo de 2026 y contempla una superficie de 485 metros cuadrados, con una inversión superior a $1.575 millones, según informó el Ministerio de Infraestructura de Neuquén.

La institución funciona dentro de la Comunidad Huayquillán, en el paraje Colipilli Abajo, y cuenta con 18 estudiantes. La escuela tiene jornada completa y recibe alumnos de nivel inicial y primario.

Una escuela que lleva más de 30 años en instalaciones provisorias

El dato que permite dimensionar la obra es su historia: la Escuela 302 llegó a funcionar durante más de 30 años en tráileres.

La situación había sido planteada como una demanda histórica por la comunidad educativa. En febrero de 2025, durante la apertura de sobres para la construcción del edificio, la Provincia había señalado que se trataba de la escuela neuquina que llevaba más tiempo funcionando en este tipo de instalaciones.

En aquella instancia, el presupuesto oficial estaba fijado en $585,4 millones a valores de julio de 2024, con una superficie proyectada de más de 429 metros cuadrados. El proceso recibió tres ofertas, todas superiores al presupuesto oficial.

El avance actual permite ver una nueva etapa del proyecto: el monto informado para la obra supera ahora los $1.575 millones y la superficie prevista llegó a 485 metros cuadrados.

Cómo será el nuevo edificio de la Escuela 302

El proyecto fue diseñado alrededor de un Salón de Usos Múltiples (SUM), que funcionará como espacio articulador entre los distintos sectores del establecimiento.

El edificio tendrá un sector de servicios de apoyo, con cocina y depósitos, y otro destinado a las actividades educativas, donde estarán las aulas, el taller y el espacio para nivel inicial.

También contará con:

Dirección y secretaría.

Sanitario para docentes y personal.

Sanitario accesible.

Sanitarios para estudiantes.

Cocina y depósito de alimentos.

Depósito general.

Depósito de limpieza.

Aula para nivel inicial con sanitarios.

Taller.

Salón de Usos Múltiples.

La distribución busca concentrar en un edificio definitivo los espacios que la comunidad necesita para desarrollar las actividades escolares durante toda la jornada.

Una escuela rural con 18 estudiantes

La matrícula actual de la Escuela 302 es de 18 estudiantes. Seis corresponden al nivel inicial y los restantes cursan el nivel primario hasta sexto grado.

La institución trabaja bajo la modalidad de jornada completa y desarrolla su ciclo escolar entre marzo y diciembre.

Su ubicación también explica parte de la importancia de contar con infraestructura propia. La escuela está inserta en la Comunidad Huayquillán, en Colipilli Abajo, una zona del norte neuquino alejada de los principales centros urbanos.

En este tipo de establecimientos rurales, el edificio escolar no funciona solamente como un conjunto de aulas: concentra buena parte de las actividades educativas y comunitarias de una población pequeña.

El edificio tendrá generación de energía solar

Uno de los componentes particulares del proyecto es la incorporación de un sistema de generación de energía fotovoltaica.

La instalación será de tipo on-grid, con paneles solares, inversor de corriente continua a corriente alternada y un banco de baterías para almacenar energía.

El sistema estará conectado a la red eléctrica y permitirá el autoconsumo, incorporando generación renovable a la infraestructura de la escuela.

Este componente adquiere especial relevancia en una institución ubicada en una zona rural, donde la disponibilidad y continuidad de los servicios pueden representar un desafío mayor que en los grandes centros urbanos.

La obra forma parte del plan para eliminar los tráileres escolares

La construcción de la Escuela 302 se inscribe en el plan provincial para reemplazar las instalaciones educativas transitorias por edificios permanentes.

En septiembre, la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, informó que todavía quedaban entre 30 y 32 instituciones educativas con estructuras de este tipo y que la Provincia trabaja para avanzar con nuevas obras y ampliaciones durante el Presupuesto 2027.

La Provincia también informó que inicialmente había unas 70 escuelas en esta situación y que el déficit ya había sido resuelto en casi la mitad de los casos.

El proceso incluye tanto edificios nuevos como ampliaciones destinadas específicamente a reemplazar aulas o espacios complementarios que funcionan en módulos provisorios.

De Colipilli a otras escuelas neuquinas

El reemplazo de tráileres no se limita a la Escuela 302.

En agosto de 2026, la EPET 25 de Plottier inauguró su nuevo edificio después de haber utilizado 19 tráileres. La obra permitió retirar esos módulos y consolidar una infraestructura de más de 5.300 metros cuadrados.

También se realizaron obras para reemplazar espacios provisorios en establecimientos como el CPEM 109 de Chorriaca, que dejó atrás los módulos donde funcionaba parte de su estructura educativa.

El objetivo provincial es que las soluciones transitorias dejen de convertirse en una condición permanente para las comunidades educativas.

Qué falta para que la Escuela 302 tenga su edificio

Con un 21% de avance, la obra todavía atraviesa una etapa intermedia de construcción.

El próximo desafío será sostener el ritmo de ejecución hasta completar la estructura, las instalaciones y los espacios interiores previstos en el proyecto.

La finalización permitirá trasladar las actividades educativas a un edificio diseñado específicamente para la institución y dejar atrás definitivamente los tráileres que fueron utilizados durante más de tres décadas.

Para la comunidad de Colipilli Abajo, el resultado esperado no es solamente una nueva construcción: significa que 18 estudiantes y las futuras generaciones podrán desarrollar sus trayectorias educativas en una escuela pensada como edificio permanente.