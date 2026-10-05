Junín de los Andes atraviesa una etapa de fuerte promoción turística con una agenda que combina deporte, gastronomía, cultura, naturaleza y producción. En ese marco, la localidad recibió a nueve empresas operadoras mayoristas de Brasil que recorrieron distintos atractivos durante un fan tour organizado por Neuquentur. La propuesta apuntó a mostrar el destino y generar nuevas oportunidades comerciales con el mercado brasileño.

Sobre esta experiencia habló Florencia Rocha, secretaria de Turismo de Junín de los Andes, durante una entrevista en el programa La segunda mañana que se transmite por AM550. Según explicó, siete de las empresas que participaron llegaron desde San Pablo y dos desde Minas Gerais. Además, destacó que los operadores tenían perfiles diferentes: algunos vinculados al turismo de incentivos y eventos corporativos, y otros especializados en grupos y familias.

Nueve empresas mayoristas de Brasil participaron del fan tour que recorrió distintos atractivos de la localidad.

El llamado turismo de incentivos apunta a viajes organizados por empresas para sus propios equipos o directivos, con estadías y actividades destinadas a generar experiencias fuera del ámbito laboral. Rocha señaló que Junín busca avanzar en este segmento con propuestas para grupos pequeños, aprovechando actividades como cabalgatas, rafting y experiencias en contacto con la naturaleza. La secretaria también destacó que la conectividad entre San Pablo, Buenos Aires y el aeropuerto Chapelco puede favorecer la llegada de visitantes brasileños.

Durante el recorrido, los operadores mostraron especial interés por la gastronomía y los paisajes de la región. Rocha explicó que el mercado brasileño tiene una fuerte preferencia por la Patagonia durante el invierno, pero que el objetivo es incorporar progresivamente otros momentos del año. Entre los atractivos que más llamaron la atención durante la visita mencionó el Vía Christi, la navegación y los paisajes cordilleranos. La localidad cuenta además con una agenda que busca diversificar su oferta turística y generar movimiento económico a partir de los eventos.

En ese sentido, octubre llegará con una importante concentración de actividades. El Rally Neuquino tendrá una fecha los días 9, 10 y 11 de octubre, mientras que el 10 de octubre se realizará la primera fecha del Campeonato Infantil y Juvenil de Mountain Bike en el Parque Vía Christi. A esto se suman la Carrera Aniversario de Bomberos Voluntarios, el Provincial de Patín, la Fiesta Árabe, el XIII Congreso de Historia Regional y la Expo Bovinos del Neuquén.

La agenda continuará durante noviembre con la apertura de la temporada de pesca deportiva, la Festividad de Ceferino, la Noche de los Museos y una nueva edición de Junín Cocina. Para Turismo, el desafío es que estas propuestas funcionen como una puerta de entrada para que los visitantes conozcan otros atractivos de la localidad y extiendan sus estadías, en una ciudad que busca consolidarse como destino durante las cuatro estaciones.

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