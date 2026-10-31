Neuquén acompaña a 1.700 estudiantes para que puedan terminar sus estudios técnicos

Terminar la escuela secundaria es mucho más que aprobar las últimas materias: significa cerrar una etapa, obtener una certificación que respalde los conocimientos adquiridos y abrir nuevas puertas en el mundo laboral y educativo. Con ese objetivo, el gobierno de la provincia de Neuquén acompaña a 1.700 estudiantes de formación técnica mediante programas de apoyo y tutorías que buscan evitar que las asignaturas pendientes se conviertan en un obstáculo para conseguir el título.

La propuesta se desarrolla a través de dos iniciativas del Ministerio de Educación: FinEsTec 2026, destinado a egresados de escuelas técnicas que todavía adeudan materias, y el programa de Tutorías, que brinda apoyo a alumnos de quinto y sexto año de las EPET y EPEA.

En una provincia atravesada por el crecimiento de Vaca Muerta y la demanda de trabajadores calificados, completar la formación técnica representa una oportunidad concreta. Contar con un título secundario no solo permite continuar estudios superiores o universitarios, sino también acreditar conocimientos para mejorar las posibilidades de inserción laboral.

FinEsTec: mil egresados reciben apoyo para completar sus estudios

La segunda etapa de FinEsTec 2026 comenzó en septiembre y se extenderá hasta el 12 de diciembre. En esta instancia, el programa acompaña a 1.000 egresados de escuelas técnicas que tienen materias pendientes y necesitan completar sus trayectos educativos.

Para sostener el acompañamiento, se habilitaron 68 aulas virtuales, con la participación de 35 docentes y una propuesta que contempla 355 asignaturas correspondientes a las 14 orientaciones de la educación técnico-profesional.

La modalidad virtual permite organizar el trabajo de acuerdo con las necesidades de cada estudiante, con instancias de apoyo para avanzar en las materias que todavía debe aprobar.

El propósito es que quienes ya transitaron buena parte de su formación no pierdan la posibilidad de obtener el título por no haber podido completar algunas asignaturas.

Tutorías para estudiantes de quinto y sexto año de EPET y EPEA

El acompañamiento también alcanza a otros 700 alumnos de escuelas técnicas agropecuarias y de educación técnica (EPET y EPEA) que cursan quinto y sexto año y adeudan materias de períodos anteriores.

En este caso, el programa de Tutorías cuenta con 64 aulas virtuales, 25 docentes y una oferta de 81 asignaturas.

La propuesta continuará hasta el 15 de enero de 2027, aunque tendrá un receso entre el 23 de diciembre y el 2 de enero.

De esta manera, el Gobierno provincial busca intervenir antes de que las materias pendientes se transformen en una dificultad mayor para completar la secundaria. El acompañamiento está pensado tanto para quienes necesitan avanzar durante los últimos años de cursada como para quienes ya egresaron y todavía no consiguieron su certificación.

Vaca Muerta y la necesidad de formar trabajadores neuquinos

La política educativa se vincula con uno de los principales desafíos de Neuquén: preparar recursos humanos para responder a la demanda de los sectores productivos, especialmente en la industria del gas y el petróleo.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de fortalecer la formación local para que los neuquinos puedan acceder a los puestos de trabajo que genera el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

La industria del gas y el petróleo posiciona en un lugar privilegiado a Neuquén, por eso tenemos que formar a nuestra gente para que pueda ocupar esos lugares de trabajo. En eso tienen que estar la universidad, la educación técnica y las escuelas de formación en cada lugar de la provincia", sostuvo.

En ese sentido, agregó que "no existe una forma de movilidad social más importante que la educación".

El planteo apunta a vincular el desarrollo económico con la formación de la población local. La expansión de la actividad productiva requiere trabajadores capacitados y, para quienes buscan ingresar al mercado laboral, contar con estudios secundarios completos puede ser un paso importante.

Educación y empleo: una apuesta a ampliar las oportunidades

Desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2026, Neuquén registró la creación de más de 12.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según los datos consignados por el Gobierno provincial.

A través de herramientas como Emplea Neuquén, la Provincia también busca priorizar a los trabajadores neuquinos en el acceso a puestos laborales, cursos y capacitaciones.

En ese escenario, los programas FinEsTec y Tutorías apuntan a resolver una dificultad concreta: que los estudiantes que ya hicieron buena parte del recorrido educativo puedan completar las materias que les faltan y obtener su título.

Los 1.700 participantes representan dos etapas de una misma política: acompañar a quienes todavía están cursando la escuela técnica y ofrecer una nueva oportunidad a quienes egresaron, pero no pudieron finalizar formalmente su formación.

La apuesta es que ninguna materia pendiente se convierta en una barrera definitiva para terminar la secundaria. En una provincia que necesita cada vez más trabajadores calificados, completar los estudios técnicos también significa ampliar las posibilidades de desarrollo personal, educativo y laboral de los neuquinos.