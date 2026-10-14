Dieron de alta a los cuatro jóvenes que viajaban en una camioneta del Gobierno de Neuquén que volcó en la Ruta 40

Los ocupantes de una camioneta del Gobierno de Neuquén habían sido trasladados al hospital de Chos Malal después de que el vehículo volcara sobre la Ruta Nacional 40. El conductor resultó ileso.

Los cinco ocupantes viajaban desde Manzano Amargo hacia Las Lajas, donde tenían previsto participar de un encuentro de jóvenes. El siniestro ocurrió el miércoles por la mañana, a unos 45 kilómetros al sur de Chos Malal, en el sector del paraje Piche Neuquén.

Según explicó el comisario inspector Mariano Jara, coordinador operativo de la División Alto Neuquén, los cuatro pasajeros que recibieron atención médica tenían entre 24 y 33 años. Tras ser examinados en el hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal, presentaron lesiones leves y fueron dados de alta.

Cómo ocurrió el vuelco en la Ruta Nacional 40

De acuerdo con el relato de Jara, la camioneta perdió el control cuando circulaba por un tramo de la ruta afectado por las lluvias. La calzada estaba húmeda y presentaba sectores con barro, condiciones que habrían contribuido al despiste y posterior vuelco.

El vehículo salió de la cinta asfáltica y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba. Las circunstancias exactas del siniestro todavía debían establecerse.

Jara brindó detalles del episodio durante una entrevista en el programa Entretiempo, que se emite por AM550 La Primera.

Cuatro ocupantes fueron trasladados al hospital de Chos Malal

Cuando llegaron los efectivos policiales y los equipos sanitarios, los ocupantes ya habían salido de la camioneta por sus propios medios y se encontraban a un costado del camino.

Cuatro de las cinco personas fueron trasladadas al hospital Gregorio Álvarez para recibir atención médica. El conductor permaneció en el lugar porque no presentaba golpes ni lesiones, según informó el jefe policial.

Los cuatro jóvenes fueron dados de alta después de que los profesionales evaluaran sus lesiones. No se informaron heridas de gravedad ni víctimas fatales.

Las lluvias complicaron las condiciones de circulación

Según advirtió Jara, el agua y el barro pueden extenderse sobre la cinta asfáltica en distintos sectores de la Ruta Nacional 40 y de otras rutas de la zona. Aunque se realizan tareas de mantenimiento vial, la presencia de agua sobre la calzada puede generar situaciones de riesgo para los conductores.

Ante estas condiciones, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas, especialmente en sectores donde el agua o el barro atraviesan la ruta.

Qué se sabe sobre el estado de la camioneta

La camioneta pertenecía al Gobierno provincial y estaba vinculada a la Comisión de Fomento de Manzano Amargo. Después del vuelco, el vehículo fue colocado nuevamente sobre sus cuatro ruedas y se esperaba la llegada de una grúa para retirarlo del lugar.

Con los cuatro jóvenes dados de alta y el conductor ileso, el siniestro no dejó heridos de gravedad. Las condiciones de la calzada al momento del accidente y las circunstancias que provocaron la pérdida de control forman parte de los aspectos que deben esclarecerse.

La entrevista completa: