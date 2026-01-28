El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), informó que por la fisura de un caño en la Planta Mari Menuco el servicio de provisión de agua se encuentra afectado en la zona sur de Centenario. La rotura fue provocada por una empresa que está ejecutando una obra para mejorar el abastecimiento de agua en la Confluencia.

Desde el organismo indicaron que en este momento se están llevando las acciones necesarias para comenzar la reparación, que debido al diámetro de la cañería se estima poder finalizar la misma a última hora del día.

Se trata de una cañería de diámetro importante, que abastece de agua potable con 500.000 litros por hora. Hasta tanto no culmine la reparación, la localidad estará afectada en el servicio de agua potable, debido a que solo se sostendrá el servicio desde los sistemas de bombeo que la municipalidad tiene sobre el río.

Se solicita a los vecinos extremar el cuidado del recurso, priorizándolo solo para consumo humano e higiene. Ante cualquier inconveniente se pueden comunicar al centro de atención al usuario, 0800-2224827.