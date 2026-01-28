¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 28 de Enero, Neuquén, Argentina
Piden cuidar el recurso

Falta agua en la zona sur de Centenario: trabajan para reparar una cañería en la Planta Mari Menuco

Desde el EPAS estiman que las obras van a finalizar a última hora del día.

Por Lucas Sandoval

Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 20:50
La rotura fue provocada por una empresa que está ejecutando una obra para mejorar el abastecimiento en la Confluencia

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), informó que por la fisura de un caño en la Planta Mari Menuco el servicio de provisión de agua se encuentra afectado en la zona sur de Centenario. La rotura fue provocada por una empresa que está ejecutando una obra para mejorar el abastecimiento de agua en la Confluencia.

Desde el organismo indicaron que en este momento se están llevando las acciones necesarias para comenzar la reparación, que debido al diámetro de la cañería se estima poder finalizar la misma a última hora del día.

Se trata de una cañería de diámetro importante, que abastece de agua potable con 500.000 litros por hora. Hasta tanto no culmine la reparación, la localidad estará afectada en el servicio de agua potable, debido a que solo se sostendrá el servicio desde los sistemas de bombeo que la municipalidad tiene sobre el río.

Se solicita a los vecinos extremar el cuidado del recurso, priorizándolo solo para consumo humano e higiene. Ante cualquier inconveniente se pueden comunicar al centro de atención al usuario, 0800-2224827.

