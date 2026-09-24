Ante los diputados, Soledad Martínez destacó la inversión récord en infraestructura escolar

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, participó este jueves de una reunión de trabajo con la comisión de Educación de la Legislatura provincial, donde detalló los principales avances de la gestión educativa junto a la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi.

Durante el encuentro, Martínez estructuró su exposición en tres ejes estratégicos: la recuperación de la infraestructura escolar, la continuidad pedagógica y la modernización del sistema educativo. La presentación se dio en un contexto de fuerte inversión provincial en educación, una de las áreas prioritarias del gobierno de Rolando Figueroa.

Infraestructura escolar: obras terminadas y una inversión histórica

Uno de los puntos centrales de la exposición fue el plan de recuperación edilicia. Martínez recordó que la actual gestión recibió un sistema con un déficit estimado en 4.000 millones de dólares en infraestructura escolar y destacó que ya fueron finalizadas 36 de las 44 obras que estaban paralizadas o inconclusas.

Además, la funcionaria provincial señaló que más de 250 establecimientos educativos fueron intervenidos mediante los programas de Mantenimiento Mayor ejecutados durante los recesos de verano, con una inversión de 70.000 millones de pesos.

La ministra aseguró que para diciembre de 2026 la provincia habrá incorporado 100.000 metros cuadrados de infraestructura escolar nueva o ampliada en apenas tres años, una cifra que, según destacó, supera los 60.000 metros cuadrados construidos durante las últimas dos décadas con financiamiento nacional.

Para miles de familias de Neuquén, el Alto Valle, la cordillera y localidades del interior, estas obras representan mejoras en las condiciones de cursado y una reducción de los problemas edilicios que históricamente afectaron el normal desarrollo de las clases.

Más cargos docentes y acompañamiento a las trayectorias escolares

En materia pedagógica, Martínez explicó que la implementación del nuevo diseño curricular en los niveles Inicial y Secundario demandó la creación de 3.373 cargos y 74.400 horas cátedra.

De ese total, cerca de 37.000 horas fueron destinadas específicamente a la nueva secundaria neuquina. La funcionaria también destacó la incorporación de 32 equipos de apoyo a las trayectorias escolares en el nivel primario, la implementación de duplas pedagógicas en primeros grados con alta matrícula y más de 4.000 horas destinadas al acompañamiento de estudiantes de escuelas secundarias y técnicas.

La inversión también alcanzó a partidas de comedor escolar, equipamiento deportivo y programas de formación continua para docentes.

Transporte escolar y seguridad para estudiantes de zonas rurales

Otro de los aspectos abordados fue la logística del sistema educativo, especialmente relevante para las comunidades rurales del interior neuquino.

Según detalló la ministra, actualmente se garantiza el transporte escolar para 9.600 estudiantes mediante 468 líneas contratadas y una flota propia de minibuses. La inversión anual destinada a este servicio alcanza los 65.000 millones de pesos.

El esquema beneficia principalmente a estudiantes de zonas rurales y de educación especial, una realidad que atraviesa gran parte de la geografía provincial, desde la región cordillerana hasta el norte neuquino.

A esto se suman otros 32.000 millones de pesos destinados a fortalecer la seguridad edilicia en los establecimientos educativos.

Tecnología, conectividad y menos ausentismo docente

En el capítulo de modernización, Martínez destacó los resultados obtenidos tras la reestructuración de las auditorías médicas y del sistema SISO, medidas que permitieron reducir en más de 114.000 los días de licencia acumulados y disminuir el promedio de ausentismo por tratamientos de corto plazo de 15 a 7 días.

La ministra también remarcó la implementación de la plataforma SUME, que permite resolver incidentes de mantenimiento en un promedio de 36 horas.

Otro de los programas destacados fue el Plan Pehen, que demandó una inversión de 17.000 millones de pesos para equipar aulas con carros tecnológicos, pantallas interactivas e impresoras 3D.

Como parte de la estrategia de conectividad, la provincia logró reconectar 320 escuelas rurales mediante internet satelital Starlink, una medida que busca reducir las brechas digitales en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Celulares en las aulas, educación emocional y evaluaciones

Durante la ronda de consultas de los legisladores, uno de los temas abordados fue la reciente normativa que limita el uso de teléfonos celulares en las escuelas.

Martínez afirmó que la medida fue "muy bien recibida" por las instituciones educativas y consideró que permitió respaldar decisiones que muchos equipos docentes ya venían impulsando.

También respondió preguntas sobre proyectos vinculados a educación emocional y destacó que el modelo educativo neuquino se sostiene sobre la Educación Sexual Integral (ESI) y una mirada integral sobre el desarrollo de los estudiantes.

Respecto de las evaluaciones de aprendizaje, explicó que Neuquén desarrolla un sistema propio de indicadores censales para construir información provincial sobre el desempeño de los alumnos. Según indicó, los resultados serán publicados una vez finalizado el proceso de carga y procesamiento de datos.

Finalmente, la ministra respondió consultas sobre educación rural, educación especial, escuelas privadas, proyectos de videovigilancia y la posibilidad de avanzar hacia esquemas de jornada extendida en distintos establecimientos de la provincia