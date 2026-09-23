La construcción del nuevo edificio del CPEM N° 99 de Paso Aguerre avanza y ya alcanzó el 40 por ciento de ejecución. Este miércoles, el gobernador Rolando Figueroa recorrió la obra junto a la ministra de Educación, Soledad Martínez, autoridades locales, integrantes de la comunidad educativa y responsables del proyecto.

La visita se produjo pocas horas después de que el mandatario provincial realizara un balance de sus primeros 1.000 días de gestión, en el que remarcó la importancia de la inversión en infraestructura escolar como una herramienta para generar igualdad de oportunidades en todo el territorio neuquino.

Una respuesta a una necesidad histórica de la comunidad

Para los vecinos de Paso Aguerre, la obra representa mucho más que un nuevo edificio. Se trata de una respuesta a una demanda sostenida durante años por estudiantes, docentes y familias que debieron adaptarse a condiciones complejas para garantizar la continuidad educativa.

Una vista área de la obra del CPEM 99, que ya alcanza un 40 por ciento de avance - Foto: Neuquén Informa

"Estamos muy contentos con esta obra. Es una obra muy anhelada, muy merecida, muy necesitada", expresó Figueroa durante la recorrida. El gobernador destacó que la construcción forma parte de una política provincial orientada a fortalecer el acceso a la educación en cada localidad. Además, vinculó la iniciativa con el desarrollo futuro de la provincia.

"Invertir en educación es invertir en el futuro de Neuquén, y eso lo estamos haciendo en toda la provincia", sostuvo Figueroa.

El fin de una realidad que obligaba a estudiar de noche

Uno de los aspectos más sensibles de la situación del CPEM 99 fue expuesto por la ministra Soledad Martínez. Durante más de una década, los estudiantes debieron cursar en horarios nocturnos por no contar con un edificio propio.

El gobernador Rolando Figueroa junto a operarios y parte de la comunidad educativa del CPEM 99 en Paso Aguerre - Foto: Neuquén Informa

La funcionaria recordó que muchos adolescentes comenzaban sus actividades escolares al atardecer y regresaban a sus hogares durante la madrugada, una realidad que condicionaba la vida cotidiana de las familias y el desarrollo de las trayectorias educativas.

"Hace 11 años, los alumnos de este CPEM cursan de 6 de la tarde a 11 de la noche porque no tienen otro lugar en donde poder cursar", señaló Martínez.

La construcción del nuevo establecimiento busca revertir esa situación y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje, la permanencia escolar y el bienestar de los estudiantes.

La educación como eje del desarrollo del interior neuquino

La recorrida también sirvió para destacar el impacto social que tendrá la obra en una localidad pequeña donde la escuela cumple un rol central en la vida comunitaria.

El jefe de Gabinete Juan Luis "Pepe" Ousset y la ministra de Educación Soledad Martínez en la obra del CPEM 99 de Paso Aguerre - Foto: Neuquén Informa

El presidente de la Comisión de Fomento, Marcelo Pino, remarcó que el nuevo edificio permitirá que los jóvenes estudien en horarios más adecuados y contribuirá a fortalecer el arraigo local.

Según explicó, la nueva infraestructura también puede abrir oportunidades para que más habitantes de la localidad se incorporen a la actividad educativa, reduciendo la dependencia de docentes que actualmente viajan desde otras ciudades.

"Cuando uno va y plantea un montón de cosas, nos paró y nos dijo: 'Muchachos, primero voy a hacer escuela'. Bueno, acá está", recordó el jefe comunal.

Un grupo de estudiantes observa cómo el render del proyecto se va concretando - Foto: Neuquén Informa

Un edificio pensado para las necesidades de los estudiantes

La nueva escuela se construye mediante el sistema de paneles de madera desarrollado por CORFONE, una modalidad que permite acelerar los tiempos de ejecución y potenciar la utilización de recursos provinciales.

Tendrá capacidad para aproximadamente 160 estudiantes y contará con aulas, espacios multipropósito, biblioteca, área de informática, salón de usos múltiples, dependencias administrativas, cocina, sanitarios adaptados y sectores destinados al personal docente.

La secretaria de Desarrollo Humano, Miryan Abojer, explicó que la obra podría finalizar en un plazo estimado de entre seis y siete meses, dependiendo de las condiciones climáticas.

Además, destacó un detalle distintivo del proyecto: cada una de las escuelas construidas con este sistema posee una identidad visual propia. En el caso de Paso Aguerre, el edificio se identificará por el color azul de su revestimiento exterior.

El sueño de tener una casa propia

La emoción atravesó toda la recorrida. La directora del establecimiento, Ivana Villella, resumió el sentimiento de una comunidad educativa que durante años compartió espacios con la escuela primaria local mientras esperaba una solución definitiva. "Es inmensa la ilusión de los chicos, este proyecto es nuestro gran sueño", expresó.

El CPEM N° 99 obtuvo su denominación propia en 2023, luego de funcionar durante años como anexo del CPEM N° 16 de Picún Leufú. Actualmente recibe estudiantes de Paso Aguerre y de parajes cercanos, quienes cursan las orientaciones de Servicios Turísticos y Perito en Relaciones Humanas.

Cuando la obra esté terminada, la comunidad contará por primera vez con un edificio diseñado específicamente para la educación secundaria, un paso que busca mejorar las condiciones de enseñanza y reforzar el derecho a una educación de calidad para los jóvenes del interior neuquino