Como campaña de fin de año, el Centro Regional de Hemoterapia tendrá horarios especiales durante estas fiestas para que las personas interesadas tengan la oportunidad de hacer el regalo más importante antes del fin del 2025.

Ser donante de sangre voluntario, habitual y altruista significa donar sangre, por voluntad propia, por lo menos dos veces al año, sin recibir ningún tipo de compensación por ello, con solo 15 minutos se pueden salvar hasta la vida de cuatro personas.

Para aquellos interesados en donar sangre se recuerda que es fundamental una correcta hidratación el día previo a la donación, además de cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 16 y 65 años (entre 16 y 18 años con autorización de padre/madre/tutor), pesar más de 50 kilogramos, tener buena salud, presentarse con el DNI, no haber donado sangre en los últimos tres meses, no tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año, y no estar en ayunas.

Durante la previa de las fiestas es necesario garantizar el stock de sangre en los establecimientos sanitarios de la provincia. Por ese motivo, el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) abrirá sus puertas el lunes 22, martes 23, sábado 27, lunes 29, martes 30 y el sábado 3 de diciembre de 8,30 a 13.

Los días miércoles 24, jueves 25, viernes 26, miércoles 31 de diciembre y, el 1 y 2 de enero no habrá atención al público. El CRH está ubicado en calle Planas 1.915, en la Ciudad de Neuquén y la atención habitual es por orden de llegada o por turno al WhatsApp al +54299-5087107, de lunes a viernes de 8.30 a 14, y sábado de 8.30 a 13.