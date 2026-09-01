Dos neuquinos fueron a robar camionetas en Roca y cayeron con tarjetas, destornilladores y $3,8 millones

Dos delincuentes oriundos de Neuquén fueron detenidos en Roca después de que fueran detectados robando en dos camionetas estacionadas en pleno centro. El procedimiento permitió recuperar tarjetas bancarias y secuestrar una suma de $3.850.100 en efectivo, además de los destornilladores que llevaban entre sus pertenencias para forzar cerraduras.

El episodio ocurrió durante la tarde y comenzó con una alerta que puso la lupa sobre dos sujetos que se movían por la zona de Mitre y Santa Cruz. La información indicaba que habían abierto una Toyota Hilux gris y otro vehículo, de color blanco, y que luego emprendieron la retirada.

A partir de esa advertencia, los sospechosos fueron buscados en las inmediaciones. La secuencia continuó por calle 9 de Julio, en dirección a Sarmiento, donde efectivos de la Comisaría 3° lograron ubicarlos y detenerlos.

Los delincuentes, de 25 y 29 años, ambos con domicilio en la ciudad de Neuquén Capital. Es decir, no se trataba de dos personas que casualmente circulaban por el sector: habían llegado desde la provincia vecina y terminaron bajo la lupa policial por el robo en vehículos.

Durante la identificación, el hombre de 25 años tenía en su poder un destornillador y tres tarjetas bancarias a nombre del titular de una de las camionetas.

Pero el hallazgo más llamativo apareció en poder del hombre de 29. Llevaba una mochila en cuyo interior había $3.850.100 en efectivo, una cifra millonaria que quedó secuestrada como parte del procedimiento.

Además, también tenía un destornillador, al igual que su acompañante. La presencia de estas herramientas adquiere especial relevancia dentro de la investigación porque los dos hombres habían sido señalados momentos antes por la apertura de vehículos.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar el origen del dinero y establecer qué grado de responsabilidad tuvieron los dos neuquinos en los hechos investigados.