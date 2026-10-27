Emoción en el norte neuquino: Marité Berbel y su hijo Traful cantaron el Himno de Neuquén entre tulipanes en flor

Marité Berbel y su hijo Traful interpretaron el Himno Provincial del Neuquén en Huinganco, acompañados por el paisaje de los tulipanes en flor. La escena puso en primer plano la música y la identidad neuquina en un entorno que combina naturaleza, producción y turismo.

La interpretación se realizó durante la temporada de floración de octubre de 2026, cuando el Vivero Provincial de Huinganco se convierte en uno de los principales atractivos de primavera del norte neuquino.

La presencia de Marité y Traful en Huinganco sumó un componente cultural a la experiencia de recorrer los tulipanes. La interpretación del himno vinculó el paisaje cordillerano con una de las composiciones más representativas de la identidad de Neuquén.

La participación de Marité y su hijo también se inscribe en ese recorrido familiar, en el que la música funciona como una forma de preservar y compartir la historia neuquina.

Huinganco convirtió los tulipanes en un atractivo turístico

La floración de los tulipanes se consolidó como una propuesta que combina desarrollo productivo y turismo en la Región del Alto Neuquén. Durante octubre, el predio del Vivero Provincial ofrece un paisaje diferente que atrae a visitantes interesados en la naturaleza y las experiencias al aire libre.

En la temporada 2026 se plantaron 16.600 bulbos, luego de que la parcela demostrativa triplicara su superficie en mayo. El proyecto busca evaluar y ampliar las posibilidades de la floricultura como actividad económica para la región.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Neuquén, a través de organismos del área de Producción, junto con la Municipalidad de Huinganco y el Vivero Provincial. El Centro PyME-ADENEU tiene a su cargo la coordinación y dirección técnica del cultivo.

Además del atractivo visual, la propuesta apunta a generar empleo, capacitar a emprendedores rurales y promover nuevas oportunidades comerciales para los productores locales.

Una iniciativa que busca ampliar la producción local

El proyecto de los tulipanes no se limita a su atractivo turístico. La experiencia busca consolidar una actividad agrícola de alto valor que pueda generar ingresos para Huinganco y otras localidades del norte neuquino.

Los antecedentes se remontan a los cultivos experimentales desarrollados por el INTA y el municipio a comienzos de los años 2000, además de la experiencia de Doña Ramona, recordada por cultivar tulipanes en el jardín de su casa.

La floricultura también abre posibilidades de comercialización. Según el esquema técnico del proyecto, los bulbos se clasifican después de la cosecha: los de menor calibre pueden volver a plantarse para aumentar su tamaño, mientras que los más desarrollados pueden destinarse a la producción de flores.

El objetivo a mediano plazo es transferir los conocimientos técnicos a productores locales e integrar parcelas privadas a los recorridos turísticos. De ese modo, la floración podría convertirse en una actividad complementaria para emprendedores rurales, alojamientos y comercios de la región.