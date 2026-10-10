Alimentos vencidos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cigarrillos y medicamentos fueron decomisados durante una serie de inspecciones realizadas en Cutral Co. Los productos estaban en lugares no habilitados para su comercialización o no cumplían con las condiciones correspondientes.

Según informó la Municipalidad de Cutral Co, la Subsecretaría de Comercio y Bromatología inspeccionó 31 comercios y dos domicilios particulares vinculados a la venta clandestina de bebidas alcohólicas. Los operativos se llevaron adelante en el marco de los controles habituales del área.

Los controles detectaron bebidas alcohólicas en venta en lugares no habilitados, además de otros productos fuera de norma.

Entre los elementos secuestrados también había medicamentos veterinarios y de uso humano. En los establecimientos donde se detectaron productos vencidos o ventas no autorizadas se labraron las actas correspondientes.

Qué hicieron con los productos decomisados

Tras los procedimientos, los productos fueron trasladados desde las cámaras de Bromatología hasta la planta de residuos para su disposición final. Allí, los elementos sólidos fueron incinerados, mientras que las bebidas se descartaron.

Los productos sólidos fueron incinerados en la planta de residuos, mientras que las bebidas decomisadas se descartaron.

Desde el municipio indicaron que las infracciones por productos vencidos y por comercialización de medicamentos están contempladas en los artículos 25 y 32 de la Ordenanza 2379/13, respectivamente. Las actuaciones se realizaron en el marco de la normativa municipal vigente.

Cómo denunciar irregularidades

La Municipalidad recordó que los vecinos pueden informar situaciones irregulares relacionadas con la comercialización de alimentos, bebidas y otros productos. Para realizar denuncias, pueden acercarse a la sede ubicada sobre la Ruta 22, junto a la Casa de la Historia, de lunes a viernes, de 8 a 13.

Los vecinos pueden denunciar irregularidades en Ruta 22, junto a la Casa de la Historia, o por WhatsApp.

También se encuentra habilitado el número de WhatsApp 299 553 2521 para comunicar posibles irregularidades. El municipio busca que estas herramientas permitan advertir situaciones que incumplan las normas de comercialización.