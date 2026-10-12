Una tropilla de entre 11 y 20 caballos sueltos genera preocupación entre productores y vecinos de Vista Alegre, donde los animales ingresan a las chacras, se alimentan de las plantaciones y afectan el trabajo rural. Según los denunciantes, la situación se mantiene desde hace más de dos meses y todavía no fue resuelta.

El reclamo fue expuesto por Vivian Dalla Villa, vecina del lugar, quien aportó fotografías de los daños en las plantas. Los productores también advierten que ya se registraron accidentes vinculados con la presencia de los equinos.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, el caso acumula dos denuncias policiales y una presentación formal de la Cámara de Productores ante la Municipalidad. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no recibieron una respuesta concreta y que los animales continúan recorriendo calles, caminos rurales y terrenos productivos.

Cómo afectan los caballos a las plantaciones

Los animales ingresan a las chacras y se alimentan de los cultivos. Uno de los principales motivos de preocupación es que comen la floración de las plantas, una etapa importante para el desarrollo de la producción.

La presencia reiterada de los equinos representa un problema para quienes deben proteger sus plantaciones y sostener el trabajo cotidiano en las chacras.

Además del perjuicio productivo, los caballos circulan por calles y caminos rurales, lo que genera preocupación por la seguridad de quienes transitan por esos sectores.

Dos denuncias policiales y un reclamo ante la Municipalidad

Según el relato de los vecinos, la problemática lleva más de dos meses sin una solución definitiva. Durante ese período, realizaron dos denuncias policiales y la Cámara de Productores presentó un reclamo formal ante la Municipalidad.

Pese a esas gestiones, los denunciantes sostienen que la situación continúa. No se informó qué medidas concretas se adoptaron para identificar a los responsables de los animales, retirarlos de las chacras o impedir nuevos ingresos.

“Hace más de dos meses que estamos en esta situación y todo sigue igual. Es tierra de nadie directamente”, expresó Dalla Villa.

El riesgo de accidentes por animales sueltos

La preocupación no se limita a las pérdidas en los cultivos. Los vecinos también alertaron sobre accidentes vinculados con la presencia de los caballos, aunque no se precisaron las fechas, las circunstancias ni la cantidad de personas involucradas.

La circulación de animales sin supervisión puede generar situaciones de peligro tanto en caminos rurales como en sectores de tránsito vehicular. Por eso, el reclamo plantea dos problemas que requieren atención: la protección de la producción y la prevención de siniestros.

La situación denunciada en Vista Alegre se inscribe en una problemática más amplia de la provincia de Neuquén. En los últimos meses se realizaron operativos para retirar animales sueltos de rutas y caminos, ante el riesgo que representan para conductores y pasajeros.